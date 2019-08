Kodulaenu keskmine summa kerkis 82 000 euroni

Tänavu esimeses poolaastas kerkis keskmine eluasemelaenu summa 82 000 euroni. Mullu samal ajal oli keskmiseks laenusummaks veel 77 000 eurot ehk kasv on olnud 6,5 protsenti, selgub Eesti Panga värskest statistikast.

Uute eluasemelaenulepingute sõlmimine on tänavu mõnevõrra pidurdunud, möödunud aastaga võrreldes on nende hulk kahanenud kaks protsenti. Samas on aga kasvanud võetud laenude keskmine maht.

Eluasemelaenude jääk oli juulis ligi 7,8 miljardit eurot ehk seitse protsenti suurem kui aasta eest. Sellise tempoga on see kasvanud juba pea kaks aastat.

Vähem eluasemelaenulepinguid, kuid suurem laenusumma peegeldab kinnisvaraturu üldist arengut: tehingute arv on veidi vähenenud, aga hinnad kasvanud.

Aastataguse ajaga võrreldes on lisaks eluasemelaenudele paisunud ka hoiuste maht ja ettevõtetele väljastatud laenude portfell, ehkki muud majandusnäitajad viitavad pigem majanduskasvu aeglustumisele.