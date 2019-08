Eesti Pank teatas neljapäeval, et alates 30. septembrist peavad Swedbank ja SEB Pank riskivarade hindamisel arvestama hüpoteeklaene vähemalt 15-protsendise riskikaaluga.

Leppänen ütles ERR-ile, et kuna uudis on värske, nõuab selle võimalik mõju täpsemat kaalumist, kuid piirangute laiem mõte on üldiselt turu jahutamine ja klientide jaoks võib see tähendada eluasemelaenude marginaali võimalikku tõusu.

"Pankadele toob muudatus kaasa selle, et pangad peavad hoidma eluasemelaenude jaoks senisest enam kapitali," lisas SEB esindaja.

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul ei mõjuta see uudis Swedbankist kodulaenu võtvate klientide tingimusi otseselt, sest nad arvestavad juba riskikaalu nõutud määras.

Ta märkis, et uute kinnisvaraga tagatud kodulaenude keskmine marginaal on 2,2 protsenti ning marginaal sõltub laenuvõtja varasemate laenukohustuste täitmise korrektsusest, finantsharjumustest, sissetulekust ja laenusummast.

"Keskmiselt võetakse kodulaen kuni 23 aastaks," sõnas Pärgma.

Eesti Pank põhjendas muudatust vajadusega tagada, et pankadel oleks eluasemelaenudega seotud riskide katteks piisavalt kapitali. Muudatused puudutavad Eestis ainult Swedbanki ja SEB-d, sest nad kasutavad riskivarade hindamiseks sisemudeleid, kus riskiarvestust mõjutab tunduvalt varasem laenukahjumite maht.

Teised kommertspangad kasutavad Eestis lihtsamat standardmudelit, kus hüpoteeklaenude riskisust arvestatakse ühetaolise riskikaaluga ning neile uus nõue ei laiene.

Eluasemelaenude aastakasv on viimasel kahel aastal olnud umbes seitse protsenti.