Rootsi meedia teatel tulistati esmaspäeva hommikul Malmö linnas surnuks last kandnud naine. Väidetavalt viitavad asjaolud esialgu sellele, et tegelikuks sihtmärgiks võis olla naise kõrval kõndinud abikaasa, kelle näol on tegu kuritegelikus maailmas tuntud isikuga.

Vahejuhtum leidis Ribersborgi linnaosas, vahendas Yle.

Juhtumil oli rohkelt pealtnägijaid ning tulistaja põgenemisest on filmitud ka video. Videos on näha, kuidas maski kandval ründajal on käes püstolit meenutav ese.

30-aastane naine sai sündmuskohal surma. Laps ja teine sündmuskohal olev isik viidi haiglasse kontrolli, füüsilisi vigastusi neil ei ole.

Ajalehe Expressen andmetel on naise abikaasa tuntud kurjategija, kes on olnud ka pikka aega vanglas. Lehe hinnangul on võimalik, et rünnaku tegelikuks sihtmärgiks oligi hoopis hukkunu abikaasa.

Politsei on alustanud suuroperatsiooni, kuid kahtlustatavat pole seni tabatud.

Malmös Lorenborgi linnaosas põles hiljem sõiduauto Mercedes. Politsei peab võimalikuks, et need kaks juhtumit on omavahel seotud, ning seetõttu uurivad eksperdid põlenud sõidukit eriti tähelepanelikult.