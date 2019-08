Soomes Porvoo linnas leidis ööl vastu pühapäeva aset vahejuhtum, mille käigus tulistati kaht töökohustusi täitnud politseinikku. Korrakaitsjad, kelle näol on tegu kogenud politseinikega, said haavata ning üks neist viibib endiselt haiglas. Kahtlustatavate tabamiseks alustatud suuroperatsioon lõppes pühapäeva õhtul Tampere lähistel, kus kaks meest lõpuks kinni peeti.

Esmaspäeval sai ametliku kinnituse, et kaks kahtlustavat on Rootsi kodanikud, üks neist ka Soome topeltkodakondsusega, ning et mõlemad valdavad ka soome keelt. Väidetavalt on tegu Rootsi soomlastest vendadega, kes elasid lapsepõlves ka Soomes. Soomes neil kuriteoregister puudub, kuidas Rootsis on neil kokkupuuteid võimudega olnud küll ning vähemalt vanemal vennal olevat üsna pikk kuriteoregister. Mõlemale on nüüd Soomes esitatud kahtlustused mõrvakatsetes, mis puudutavad nii esialgset intsidenti kui ka tagaajamise ajal politsei suunas tulistamist.

Endiselt on juhtumi puhul ametlikult selgitamata mitmed olulised detailid, sealhulgas kuriteo motiiv ja see, kes täpsemalt politsei sündmuskohale kutsus. Väidetavalt puudutas väljakutse varavastast kuritegu ning selle tegi häirekeskusele inimene, keda politsei on nimetatud "huvitavaks isikuks". Meedias on ka väidetud, et politsei kutsusid kohale hilisemad tulistajad ise.

Teisipäeva hommikul rääkis Yle taas pikemalt juurdluse juhi Kimmo Huhta-ahoga:

MTV teatas eile, et ühelt politseinikult võeti Porvoo tulistamisjuhtumi käigus teenistusrelv. Kas see väide peab paika?

Ma ei hakka seda kommenteerima.

Kus mitmetes mõrvakatsetes kahtlustatud mehed praegu on?

Ma võin öelda seda, et nad on eile viidud Tampere politseist Lõuna-Soome piirkonda.

Millises politsei kinnipidamisasutuses nad praegu on?

Seda ei soovi ma kommenteerida, et menetlusse mingeid häirivaid faktoreid ei tekiks. See olukord võib emotsioone tekitada. "Poisid on kapis" ja see on laiema avalikkuse jaoks kõige olulisem.

Need transpordioperatsioonid puudutavad tööturvalisust. Tuleb meeles pidada, milles neid kahtlustatakse. Üleviimine on alati nõrgim lüli. Turvatase on kõrgem, kui neid üle viiakse. Neid on parem menetleda, kui nad on nelja seina sees.

Rootsi meedias on kirjutatud, et mitmetes mõrvades kahtlustatud vennad varitsesid politseipatrulli ja hakkasid neid tulistama, kui politseipatrull kohale tuli. Kuidas te seda kommenteerite?

Ma ei hakka kommenteerima naaberriigi meedias olnud informatsiooni. Meil on veel otseselt viga saanud politseinikud ametlikult üle kuulamata. Meil tuleb neile võimaldada seda, et me ei näri neile valmis nende sõnu.

Nad on selles asjas parimad asjatundjad. Teistel on mõttetu kõrval targutada.

Millal haavatud politseinikke üle kuulatakse?

Lähitulevikus. Täpsemat aega ei ütle, soovin olukorda rahustada.