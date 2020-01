Meedia: Norrköpingi plahvatuse puhul oli sihtmärgiks motojõugu ninamees

Kortermajas toimunud plahvatuse tagajärjel sai mitu inimest kergemalt vigastada, vahendas Yle.

Kinni peetud mees on Expresseni andmetel umbes 25-aastane ning politsei sai ta kätte juba kolmapäeval.

Rootsi meedia andmetel oli pommirünnaku sihtmärgiks kortermajas elanud mees, kes kuulub motojõugu No Surrender juhtfiguuride hulka.

Mehe kaasosaline sai surma möödunud aasta detsembris Norrköpingi linnas toimunud kaksikmõrvas. Ka teine juhtumi käigus tapetud mees kuulus No Surrenderi liikmete hulka.

Samuti on teada, et kortermajas elanud mees mõisteti koos kaksikmõrva käigus tapetud mehega 2018. aasta augustis vangi väljapressimise eest. Nimelt olid nad ühelt mehelt ähvarduste abil nõudnud 100 000 krooni ehk 10 000 eurot. Mõlemat karistati 1,5 aasta pikkuse vanglakaristusega, mille teise astme kohus suurendas kahe aastani.

Kui hiljem kaksikmõrvas hukkunud mees omal ajal vanglast ennetähtaegselt vabanes, oli ta selgitanud, et tal pole võimalik järgida regulaarset elurütmi, sest teda ähvardatakse.

Expresseni andmetel on märke, et motojõuk No Surrender on olnud viimase aasta jooksul mitmete pommirünnakute sihtmärgiks. Näiteks olevat motojõugu vastu sooritatud rünnakuteks juunis toimunud plahvatus Linköpingis ja hiljem Örebro stripiklubis aset leidnud kärgatus.

Rootsi politsei on varem korduvalt tunnistanud, et mitmel pool riigis, eriti suuremate linnade äärelinnades toimunud sagedased plahvatused on seotud kuritegelike grupeeringute omavaheliste arveteklaarimistega.