President Kaljulaid siirdus tööle Kagu-Eestisse

Viie päeva jooksul viibib president Räpina, Setomaa ja Kanepi vallas ning Võru linnas, et kohtuda juhtide, ettevõtjate ja kohalike elanikega. Ühtlasi on presidendil plaanis kohtumised teemadel, nagu haiglavõrgu tulevik ja maapoodide saatus.

President külastas esmaspäeval muuhulgas Räpina Miikaeli kirikut, Vikerkaare lasteaeda ning põikas Räpina bussijaama, et vaadata busside täituvust ning kuulata kohalike muresid.

"Mis mured meil on? Inimestel ei ole tööd, noored lähevad välismaale tööle. Siga ei tohi pidada. Nii, kanad peavad peidus olema, ei tohi neid kasvadata," rääkis probleemidest kohalik elanik Liilia

President Kaljulaid ütles seepeale, et mõistlik kriitikameel on ka alati väga tähtis, sest ega rahulolu ei vii edasi.

"Minu arvates võiks regionaalpoliitikat paremini teha, seejuures ka Euroopa Liidu järgmise perioodi rahadest tuua just nimelt võimalikult suure osa suurematest linnadest välja," märkis ta.

Kaljulaid suhtles esmaspäeval ka Rõpina valla juhtidega ning nende sõnum presidendile ole, et riik oleks oma tegemistega järjepidev.

"Kui riik on korra otsustanud midagi teha ja lubanud, et te võite selle järgi oma plaanid seada, et see ei muutuks kahe või kolme aasta pärast nii kergesti. Andke aega ka nende otsuste mõjudel ilmsiks tulla – see on juba siit, tänasest pärit mõte, ja ma arvan, et see on väga väärt mõte, et mitte revolutsiooniliselt, vaid evolutsiooniliselt," rääkis Kaljulaid.