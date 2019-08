Rumeenia võimuliit lagunes

Peaminister Viorica Dăncilă kirjutas varem esmaspäeval Facebookis, et tema Sotsiaaldemokraatlik Partei (PSD) jätkab Euroopa Liidu eelmise eesistujariigi valitsemist parlamendisaadikute toel, "kellel on julgust see väljakutse vastu võtta".

Liberaalide ja Demokraatide Allianss (ALDE), millele kuulus senises võimuliidus neli ministrikohta, otsustas valitsusest lahkuda pärast usalduse kaotust Dăncilă vastu, ütles liberaalide liider Călin Popescu-Tăriceanu pärast erakonna kohtumist.

"Minu usaldust raputas tõsiselt mitme sammu astumine minuga konsulteerimata," lausus endine peaminister.

Alates 2016. aasta lõpust üheskoos Rumeeniat valitsenud PSD ja ALDE vahel lahvatas tüli pärast seda, kui Dăncilă teatas otsusest kandideerida novembris peetavatel presidendivalimistel.

ALDE toetuseta jääb PSD-d 455-kohalises parlamendis toetama 205 saadikut ehk 28 vähem kui enamuseks vajalik.

PSD on domineerinud Rumeenia poliitikas viimased 30 aastat, kuid erakond ei ole suutnud võita presidendivalimisi alates 2000. aastast. Alates 2015. aasta lõpust on Rumeenia president paremtsentrist Klaus Iohannis, kes on teatanud teiseks ametiajaks riigipeaks pürgimisest.

PSD tulevik tundub samas tume, sest erakonda on nõrgestanud selle esimehe Liviu Dragnea korruptsiooni eest vanglasse saatmine mais ning lüüasaamine samal kuul peetud Euroopa Parlamendi valimistel.

Presidendivalimiste esimene voor peetakse 10. novembril ning kui ükski kandidaat ei kogu rohkem kui 50 protsenti häältest, korraldatakse 24. novembril otsustav teine voor.