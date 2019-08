"Mul on väga hea meel, et Mart Ummelas on liitunud meie meeskonnaga ning on valmis uueks väljakutseks peale enam kui neli aastakümmet väldanud ajakirjandustööd eri meediakanalites, olles neis olnud ka juhtivail kohtadel. Maapiirkondade elujõulisus on väga oluline Eesti rahvusliku iseolemise kaitsmisel ja rahvuskultuuri järjepidevuse tagamisel. Olen kindel, et Mart Ummelas oma terava sule ja terase sõnaga suudab anda olulise panuse nende eesmärkide saavutamiseks," ütles minister Mart Järvik.

Mart Ummelas on sündinud 1953. aastal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal. Ta on töötanud Eesti Raadio juhatuses ja Vikerraadio toimetajana, Tallinna Televisioonis peatoimetaja ja juhatuse liikmena. Eesti Ajakirjanike Liit valis Mart Ummelase 2009. aasta ajakirjanikuks.

2016. aastal sattus Ummelas koos Tallinna TV toonase juhi Toomas Lepaga kriminaaluurimise alla kahtlustatuna omastamises.

Prokuratuuri kinnitusel oli Ummelasele alust ette heita omastamisele kaasaaitamist, kuid ise ta oma kuritegude eest varalist kasu ei saanud.

Mullu lõpetas Põhja ringkonnaprokuratuur Tallinna Televisiooni endise juhatuse liikme Mart Ummelase suhtes kriminaalmenetluse, kuid pani talle kohustuse teha üldkasulikku tööd.

Ummelase kriminaalasi lõpetati tema vähese süü ja avaliku menetlushuvi puudumise tõttu. Ta on ise korduvalt öelnud, et mingit süüd tal polnud.

Keskerakonna liige Mart Ummelas on tuntud Tallinna TV saate "Meedia keskpunkti" saatejuhina. Samuti on Ummelas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) portaali Uued Uudised kaasautor.