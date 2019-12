Maido Pajo ja Mart Ummelas tagasipöördumist ministeeriumisse ei usu

"Mulle pole vastavat pakkumist tehtud ja isegi kui tehakse, siis seda on raske vastu võtta. Tunnistan, et olen riigis pettunud, tahaks teha tööd, aga nägin, et nõunikul pole midagi lubatud teha. Nii pole ju mõtet töötada," rääkis Pajo ERR-ile.

Ummelas tunnistas, et tal pole Alleriga elus ühtegi kontakti olnud. "Et ma pole EKRE liige siis vaevalt ka ühendust võetakse. Iga pakkumise puhul otsustavad tingimused. Ootame ja vaatame. Üldiselt olen üsna väsinud sutlusest bürokraatiaga," rääkis Ummelas ERR-ile. Pajo on EKRE liige.

EKRE kandidaat maaeluministri kohale Aller ütles, et oma meeskonna kokkupanemist alustab ta siis, kui on ametisse määratud. "Kõik selgub pärast seda, kui saan volitused asuda ministrikohale," ütles Aller esmaspäeval Eesti Televisiooni uudistesaate "Aktuaalne kaamera" otsestuudios.

Küsimusele, kas ta palkab Järviku nõuniku Maido Pajo taas ametisse vastas Aller: "Ei ole otsustanud."

Ka maaeluministeeriumi kantsleri kandidaati Alleril enda sõnul ei ole, küll ütles ta, et tal pole peast läbi käinud mõtet kutsuda sellele kohale tagasi Illar Lemetti.

Pajo ja Ummelas oli poliitilised nõunikud, kes vastavalt seadusele vabastatakse ametist, kui oma kohalt lahkub minister. Järvik määras enne enda lahkumist kummalegi mehele kuupalga suuruse preemia, Pajole 2400 ja Ummelasele 2000 eurot.

Valitsuse otsusega ametist vabastatud Järvik ja Lemetti said hüvitiseks poole aasta palga. Järviku hüvitis oli 31 458, Lemettil 28 312 eurot.