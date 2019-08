Mehi kahtlustatakse mõrvakatsetes. Vanem vend, 1989. aastal sündinud Richard Nicholas Granholm omab nii Rootsi kui ka Soome kodakondsust, 1994. aastal sündinud Raymond Anthony Granholm omab vaid Rootsi kodakondsust. Lapsepõlves elasid mõlemad Porvoo linnas, vahendasid Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat.

Ametlikud süüdistused peab prokuratuur meestele esitama hiljemtl 2020. aasta 24. jaanuariks. Mõrvakatsete eest saab Soomes karistada kõige rohkem 15 aasta pikkuse vabadusekaotusega.

Uurimist juhtiv kriminaalpolitseinik Kimmo Huhta-aho selgitas, et kuigi seni on peamiselt võetud vaatluse alla pühapäevased sündmused, on kavas rohkem tähelepanu pöörata ka tulistamisele eelnenud ajale. Meedias on kirjutatud, et kuigi Soomes meeste suhtes ühtegi süüdimõistvat otsust langetatud pole, on mõlemal mehel kuriteoregister Rootsis.

Granholmide tegevuse täpsemaid asjaolusid seega alles uuritakse, muuhulgas on endiselt selgusetu tulistamise motiiv. Haavata saanud politsenikest üks viibib endiselt haiglas.

Küll on aga ajakirjandusele teada, et Granholmid saabusid oma kunagisse kodulinna paar kuud tagasi ja elasid ühes motellis, mille lähedal asub tööstuspiirkond, kus tulistamine aset leidis. Motelli omanik on rääkinud, et Granholmid käitusid viisakalt ning millegi negatiivsega silma ei paistnud.