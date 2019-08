Soomes Porvoo linnas leidis ööl vastu pühapäeva aset vahejuhtum, mille käigus tulistati kaht töökohustusi täitnud politseinikku. Korrakaitsjad said haavata ning viibivad praegu haiglas, politsei on kahtlustatavate tabamiseks alustanud suuroperatsiooni. Esialgsetel tabati tagaotsitavad pühapäeva õhtul Tampere lähistel.

Keskkriminaalpolitsei uurib juhtunut kui kaht mõrvakatset ning kahtlustatavaid on võimude teatel otseselt kaks, kuid juhtumiga seotud isikuid võib olla rohkem, vahendasid Yle, Helsingin Sanomat ja Uusi Suomi.

Võimud rõhutasid, et kaks kahtlustatavat meest on relvastatud ja ohtlikud. Samas mingit üldist ohtu avalikkusele polevat olnud. Kriminaalkomissar Mikko Salminen kommenteeris, et ka juhtum ise ei kujutanud erilist ohtu juhtumiga mitte seotud kaaskodanikele.

Poliisi selvittää edelleen teosta epäiltyjen henkilöiden olinpaikkaa. Poliisin arvion mukaan he ovat vaarallisia ja aseistautuneita, mutta tällä hetkellä poliisin tiedossa ei ole mitään konkreettista uhkaa. Kaikissa akuuteissa tai epäilyttävissä tilanteissa tulee soittaa 112. — Keskusrikospoliisi (@krp_poliisi) August 25, 2019

Soome politsei juht Seppo Kolehmainen kinnitas pühapäeval, et kahe haiglas viibiva politseiniku seisund on stabiilne.

Politsei ei ole praeguseks Koneistajantie juhtumi asjaolude kohta eriti palju avalikkusele rääkinud. Kahtlustatavate tundemärke või tulistamise motiivi pole avalikustatud. Samas on meedias teateid selle kohta, et politsei oli kurjategijaid jälitamas suurte jõududega ning ajalehe Ilta-Sanomat andmetel kontrolliti öösel kõiki Porvoost välja suunduvaid teid.

Päeval jätkasid politsei eksperdid tööd sündmuskohal, Ölstensi linnaosas asuva Konestajantie laohoone parklas.

Politsei andis asjaolude kohta uue pressikonverentsi kella 17 ajal. Ajakirjanikele kinnitasid politseijuhid, et sündmused said alguse, kui patrullpolitseinikud olid reageerimas tavapärasele väljakutsele. Seda, mis asjaoludel väljakutse tehti ja kes politsei Eestinmäki tööstuspiirkonda kutsus, praegu veel ei selgitatud.

Kohe, kui patrullpolitseinikud kohale jõudsid, ähvardati neid relvaga ning neilt nõuti oma teenistusrelvade loovutamist. Järgnenud tulistamises saidki kaks politseinikku haavata ning peagi algas suurem politseioperatsioon kurjategijate tabamiseks.

Mõrvakatses kahtlustatakse kaht meest, kuid politsei ei välista, et sündmuskohal võis sellel hetkel olla veel isikuid.

Juhtiv uurija Kimmo Huhta-Aho selgitas pressikonverentsil, et käimas on väga tõsine kriminaalmenetlus ning politsei ei soovi praegusel hetkel veel avada seda, kui palju nad juhtunu kohta tegelikult teavad, sest vabaduses olevat veel isikuid, kes soovivad väga teada saada, kui palju võimudel informatsiooni on. Seega jäid pressikonverentsil sisulise vastuseta küsimused, mis puudutasid kahtlustatavate isikuid ja juhtumi asjaolusid.

Samuti märgiti, et haavatud politseinikke pole veel ametlikult üle kuulatud - nendega on vaid arstide loal vesteldud.

Õhtuses Yle uudistesaates kinnitas politseijuht Kolehmainen, et tagaotsitavaid õnnestus jälitada Tampere linna, kus meestel õnnestus siiski korrakaitsjate eest põgeneda ja minema kihutavast autost ka politseinike suunas tulistada. Korrakaitsjad viga ei saanud.

Mõned minutid hiljem aga kinnitas Kolehmaninen sama uudistesaate ajal, et Tampere lähistel on kaks meest kätte saadud ning suure tõenäosusega on tegu Porvoo juhtumi kahtlustatavatega.

Keskkriminaalpolitsei teatas hetk hiljem, et pärast pool tundi kestnud tagaajamist saadi kahtlustatavad kätte kell 20.36.

Poliisi on kello 20.36 ottanut kiinni kaksi henkilöä Tampereen seudulla puoli tuntia kestäneen takaa-ajon päätteeksi. Tilanteessa ammuttiin poliisia kohti. Keskusrikospoliisi epäilee, että kiinniotetut henkilöt liittyvät Porvoossa viime yönä tapahtuneeseen ampumatapaukseen. — Keskusrikospoliisi (@krp_poliisi) August 25, 2019

Tegemist on käesoleval nädalavahetusel juba teise juhtumiga, kui Soome politseiniku vastu vägivalda tarvitatakse. Nimelt tulistati laupäeval Jyväskylä linnas politseinikku näkku. Korrakaitsja sai viga, kuid tema elu pole ohus. Tulistaja peeti kinni sündmuskohal ning teda kahtlustatakse mõrvakatses.