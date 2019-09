Kui Jõgeva põhikooli õpilased olid seni mitme maja peal laiali ja pidid õppima viletsa ventilatsiooniga ja soojustamata hoonetes, siis uues majas saab koolipere õppida ühe katuse all ja korralikes klassides, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jõgeva põhikooli remondiks kulus pea seitse miljonit eurot, Euroopa regionaalarengu fondist tuli sellest viis miljonit eurot. Ehituse alustamise ajal ületas maksumus isegi toonase Jõgeva linna aastaeelarvet.

Jõgeva linna läbi aegade kõige kallimasse hoonesse kolib ka linna raamatukogu.

"Me oleme esmakordselt Jõgeva põhikooli perega ühes majas koos, varem olime me asenduspinnal ühes suures majas, pluss neli klassi oli veel Jõgeva linna peal laiali, nii et nad käisid kogu aeg edasi-tagasi ja see oli tohutu suur hulk tööd ja koordineerimist. See, et meil on kaasaegne õpikeskkond, on taas esmakordne Jõgeva põhikooli õpilastele ja me oleme seda kaua oodanud," rääkis Jõgeva põhikooli direktor Triin Lõbu.