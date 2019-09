Kernu põhikoolis alustas seekord kooliteed vaid üks laps

"Aktuaalne kaamera" käis ainsana esimesse klassi astunud Oliveriga tähtsal päeval kaasas.

Viielapselise pere noorim laps Oliver oli juba tund aega enne esimese koolipäeva aktust viksilt ja viisakalt riides, õhinaga valmis alustama kooliteed. Esimesse klassi astus Oliver küll täiesti üksi, kuid ta hakkab õppima koos teise ja kolmanda klassi õpilastega, kaasa arvatud oma kolmandas klassis õppiva vennaga.



Ka Oliveri vanemad vennad-õed on põhikooli lõpetanud Kernu põhikoolis. Sellest aastast muutus kool aga kuueklassiliseks.

Pereisa Ain Toomeoja loodab, et ka pere noorimad saavad selles koolis vähemalt kuus klassi lõpetada ja alles seejärel mõnda suuremasse kooli minna.

"See on ju tore, kui lapsi on vähem kui õpetajaid, siis jätkub rohkem laste jaoks aega," märkis ta." [Kool] nii lähedal ei olegi, aga kaks kilomeetrit on paras maa, siis saab füüsilist ka natuke."

Kui koolitee selge, saab Oliver koolis käia jala või jalgrattaga, aga võimalus on ka bussiga minna.

"Aktuaalne kaamera" küsis koolidirektor Marek Männikult, kas pereisa soov, et ka Oliver saaks Kernu koolis käia vähemalt kuuenda klassi lõpuni, läheb täide.

"Ma olen täiesti veendunud, et praegu see õnnestub. Hetkel, kui me koondame siia kokku lasteaia ja kuus klassi, siis maja on kasutusel. See on nii tööjõu kui majanduskulude poolest ratsionaalne. Ja kui vald selle suurema kulutuse teeb, siis nad ei tee seda tõesti üheks või kaheks aastaks," vastas Männik.

Oliver ema Inga Hakk ütles, et peres ei olnud isegi arutlusel võimalus, et Oliver võiks mõnda teise kooli minna. "Ei olnud. Sest vanem vend on ka siin koolis."