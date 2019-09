Galerii: Narvas kuulutati välja koolirahu

Koolirahu kindlustamine on haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul üks neist teemadest, mis uuel õppeaastal erilist tähelepanu saab.

"Igal aastal kuulutame välja koolirahu, et uuendada lubadust: me hoolime üksteisest ja hoolitseme üksteise eest. Kool peab olema koht, kus valitseb sõbralik ja toetav meeleolu ning kus ei ole kohta kiusul ja vägivallal. Soovin väga, et uus kooliaasta olekski t e g e l i k u l t, olekski p ä r i s e l t koolirahule pühendatud!" ütles minister ja kutsus kõiki üles märkama ja ennetama kiusamiskäitumist.