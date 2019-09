Vändra Romuringile kõik plekki mõlkima ei mahtunud

Meeletult tolmu ja plekikolinat, aga mida võiks üks Vändra Romuringil osaleja veel tahta. Võistlus on nii populaarne, et korraldajad ei saa kaugeltki kõiki soovijaid vastu võtta. Ega muidu poleks see jõukatsumine nii kaua kestnudki - tänavu on juba 13. kord, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Asi käib nii, et sõidetakse kümme minutit ja püütakse kõiksugu kavalustega teist võistlejat rammida ja ta rajalt välja tõrjuda, täiskontakt on lubatud. Ja muidugi tuleb seejuures oma autot säästa, et võimalikult rohkem ringe läbi sõita - nii lihtne see ongi. Kümneminutilise sõidu järel tehakse autode sättimiseks paus ja jätkatakse. Kõige rohkem ringe läbinud pääsevad finaali.

"See on üks adrenaliin siin. Ise olen ka sõitnud, nii et see on uskumatu elamus seal sees. Siin tuunivad autosid, tehakse ette radikad sisse ja igale poole. Võistlus käib ka tuuningute peale ja teiste tagaajamise peale," selgitas korraldaja Jaan Hansen.

Korraldaja ütles, et naiste huvi romuralli vastu on kasvanud ja nii on neil juba mitu aastat eraldi võistlusklass. "Naised teevad šõud rohkem kui mehed. Mehed ajavad rohkem ringe taga, aga naised panevad ikka täiega kohe, kui esimene start lahti läheb," nentis Hansen.