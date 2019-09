Arvatav Vene allveelaeva sidepoi jäi piirivalvuritel Hiiumaal leidmata

Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles, et saadetud pildi põhjal on alust arvata, et tegu võib olla sonarpoiga, millel võib olla militaarne eesmärk, kirjutab Hiiu Leht.

Raudsepp hoiatas, et militaarvaldkonnas kasutatavad merepoid võivad olla varustatud väikese lõhkelaenguga, mis kindla ajavahemiku möödudes peaks toimima kui seadme enesehävitussüsteem. Seepärast ei tohiks sellist poid mingil juhul merest üles korjata, vaid kindlasti teavitada häirekeskust või mereväge.

Möödunud teisipäeva õhtul leidsid aerulaudadega Kalanast Ristna randa sõitjad vees hulpimas kummalise antenniga eseme. Esialgu ja eemalt vaadates pidasid nad seda võrgupoiks. Tagasi tulles suundusid nad asja lähemalt uurima ja selgus, et tegemist siiski millegi muu kui kala­võrgu tähisega.

Vees ujus püstiasendis umbes meetripikkune valgete venekeelsete kirjadega metallist silinder, mille küljes sama pikk antenn. Aerulaual sõitjad tõstsid silindri korraks veest välja, uurisid seda ja tegid esemest pildi. Nad saatsid selle tuttavale ning said teada, et tegemist on ilmselt allveelaeva sidepoiga.

2014. aastal kirjutas Rootsi ajaleht Aftonbladet, et ulatuslik luureoperatsioon Stockholmi saarestikus võis alata pärast seda, kui merevägi leidis territoriaalvetest Venemaal valmistatud sideseadeldise.