Virtsus avati uus tuletorn

Virtsus plingib nüüdsest uus majakas. Esimene tuletorn ehitati Virtsu 1866. aastal. Majakas on hävinud mõlema maailmasõja ajal, ent iga kord on see uuesti püsti pandud. Praegune tuletorn on samas kohas järjekorras kuues.

Kuigi tänapäeval on laevadel peal kaasaegsed navigatsiooniseadmed, on majakad endiselt olulised meremärgid.

Virtsu eelmine, 1951. aastal ehitatud 18-meetrine vana tuletorn tuli kehva seisukorra tõttu varistada. Selle asemele pandi püsti uus 28 meetri kõrgune puna-valge majakas, mis on Eesti 55 tuletorni hulgas ainus raudbetoonist torn.

"Virtsu tuletorni ja Pater-Nostri vahel oli kunagi väga-väga ohtlik veeala ja inimesed kaotasid siin massiliselt oma elusid, eriti sellel ajal, kui laevadel ei olnud peal mootoreid," sõnas "Tuled kodusamas" saatejuht Marko Matvere.

Ehitustööd sujusid vaatamata karmidele ilmastikuoludele hästi ning torn pandi püsti viie kuuga.

"Nimelt on tegu tegelikult Eesti taasiseseisvumise aja esimese tuletorniga üldse, mida on sellisel kujul ehitatud. Toodeti siis elemendid valmis, toodi need kohale ning kohapeal monteeritakse kokku ja monolitiseeritakse," ütles Hoogla Ehitus juhataja Priit Pall.

"See on kuues versioon sellest tornist. Tema eelkäijaid on siis räsinud väga erinevad nii-öelda jõud, sealhulgas võõrväed, kes on seda korduvalt õhku lastud," lausus transpordiameti merendusteenistuse direktor Edgar Peganov.

Seda, kas Virtsu tuletorn ka külastajatele avatakse, näitab aeg.