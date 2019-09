Moskva linnapeavalimistel saab kolmes jaoskonnas hääletada interneti teel, mis muudab aga kasutuks opositsiooni kogutud hääled

Pühapäeval on Moskvas linnapea valimised.

Ehkki mitmel pool Venemaal valitakse samal ajal ka kubernere, ei pöörata sellele suuremat tähelepanu. Kõik pilgud on koondunud Moskvale, ennekõike seetõttu, et enne valimisi toimusid pealinnas nädalavahetustel suured opositsiooni meeleavaldused, kuna opositsiooni kandidaate ei lubatud valimistele. Ettekäändeks tõid võimud, et kandideerimiseks vajalikud toetusallkirjad olevat kehtetud. Mall Mälberg ja Anton Aleksejev