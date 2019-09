Vene kohus mõistis meelt avaldanud aktivisti neljaks aastaks vangi

Aktivist ja programmeerija Konstantin Kotov mõisteti süüdi 2014. aastast pärineva seaduse alusel, mis kehtestas karmimad karistused vähemalt kaks korda poole aasta jooksul võimude loata peetavatel meeleavaldustel osalejatele.

"Ma ei tunnistanud ega tunnista end süüdi. Ma usun, et rahumeelsetel meeleavaldustel osalemine ei ole kuritegu," vahendas uudisteportaal Mediazona Kotovi sõnu kohtus.

Kotov peeti kinni pärast 10. augustil Moskvas loata meeleavaldusel osalemist. Protestil nõuti vabu Moskva linnaduuma valimisi.

Moskvas kestavad meeleavaldused ausate valimiste toetuseks juba nädalaid.

Politsei on pidanud kinni tuhandeid meeleavaldajaid, neli on politsei väidetava ründamise eest vangi mõistetud ja veel mitut ootab kohus.

Putin: noored protestijad peavad seadusi järgima

Vene president Vladimir Putin ütles neljapäeval, et noorsooprotestid võivad olla positiivsed, kuid peavad püsima seaduste piires.

Putin ütles Vladivostokis majandusfoorumil, et inimesed võivad meeleavaldustest osa võtta, "neil on selleks õigus".

"Mõnikord viib see positiivsete tulemusteni, sest see raputab võime ja paneb nad olemasolevaid probleeme efektiivsemalt lahendama," rääkis president vastuseks Vene teleajakirjaniku küsimusele, kuidas ta suhtub noorte osalemisse ausaid valimisi nõudvatest demonstratsioonidest, mis on kestnud Moskvas juba nädalaid.

"Ma olen kindel, et need on inimesed, neid on muidugi erinevaid, kel on positiivne suhtumine ja kes tahavad, et riik liiguks positiivses suunas," ütles Putin.

"On lihtsalt tähtis, et kõik see toimuks kehtiva seaduse raames," lausus riigipea.

Küsimuse peale, kas noori ehk liiga karmilt ei kohelda, kordas Putin: "Seaduse raames. Kõiki tuleb kohelda võrdselt."

Uurijad teatasid esialgu, et käsitlevad 27. juuli sanktsioneerimata opositsioonimarssi "massirahutustena", mis on tõsine õigusrikkumine. Üle kümne uurimise alla võetud inimese hulgas on Moskva ülikoolide tudengeid.

Sel nädalal lasti aga mitu kahtlusalust vabaks põhjendusega, et nende teod ei nõua sellist süüdistust.