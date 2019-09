Praegused veeteenuse hinnad Tallinnas kehtivad juba 2010. aastast, mil uue ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse järgi hakkas hindu kooskõlastama konkurentsiamet. Enne seda kooskõlastas Tallinna Vesi hinnatõusu Tallinna linnaga. Konkurentsiamet keeldus 2011. aastal järjekordset hinnatõusu kooskõlastamast ja nõudis hoopis vee-ettevõttelt, et see viiks kehtiva hinna seadusega kooskõlla, sest seaduse järgi oli ettevõtte müügitulu võrreldes veehindadega liiga suur.

Tallinna Vesi ameti ettekirjutust ei täitnud ning pöördus hoopis kohtusse. Veefirma ja konkurentsiameti vaidlused käisid Eestis läbi kõige kolme kohtuastme ning 2017. aasta detsembris jättis riigikohus olulises osas rahuldamata Tallinna Vee kaebuse konkurentsiameti vastu ning otsustas, et konkurentsiamet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud kokkulepet veeteenuse hindade kohta.

Sellest kohtuotsusest lähtuvalt esitaski Tallinna Vesi nüüd uue taotluse, mis vastab konkurentsiameti hinna arvestamise metodoloogiale, ütles ERR-ile AS Tallinna Vesi finantsdirektor Riina Käi.

"Võrreldes taotlusega, mis me 2018 esitasime, on üksjagu aega mööda läinud ja seetõttu esitasime uue taotluse, vastavalt konkurentsiameti metodoloogiale. Nende metodoloogia järgi on ettevõttel lubatud hinda arvata põhjendatud kulud, kapitali hind ja lubatud tulukus," ütles Käi.

Konkurentsiamet tegi mullu 6. detsembril Tallinna Veele ettekirjutuse, et ettevõtte teenitav müügitulu ja vee ning reovee hinnad ei ole nende metodoloogia järgi arvestades kooskõlas seadusega – ameti hinnangul oli põhjendatud müügitulu 35 miljonit eurot, kuid Tallinna Vee hinnataotlusega oleks ettevõtte müügitulu olnud 45 miljonit eurot ehk peaaegu 25 protsendi võrra suurem.

Käi sõnul ollakse konkurentsiametiga hinna üle palju vaieldud, kuid on ka olnud palju konstruktiivseid kohtumisi ning uus, senisest 20 protsendi võrra väiksema hinna taotlus on selle loomulik jätk. "Otseselt kompromissiks ma seda siiski ei nimetaks, tegu on siiski hinnataotlusega," ütles Käi.

Käi märkis, et kuivõrd veeteenuse hind Tallinnas on viimased kümme aastat muutumatu olnud, on tänasel päeval tegu tarbija jaoks ühe odavama teenusega üldse. Kuigi taotletakse hinna senisest veelgi odavamaks muutmist, ei kannata tema sõnul teenuse kvaliteet.

"Meie fookus on jätkuvalt kvaliteetse teenuse pakkumine klientidele, kes võivad rõõmustada, sest midagi läheb ka odavamaks. Kui vaadata vee hinda üle Eestis, siis me jääme veel odavamaks, kui me seni oleme olnud," ütles Käi.

Tema sõnul mõjutab uus ja odavam hind kindlasti veefirma majandustulemusi. "Kui palju lõplikult, see selgub siis, kui hinnad on lõplikult kinnitatud. Kui sujuvalt ja kas täpselt seal, kus me taotlesime, amet need hinnad ära kinnitab, seda on liiga vara öelda," märkis Käi.

Konkurentsiameti avalike suhete osakonna juhataja Maarja Uulits ütles ERR-ile, et Tallinna Vesi on konkurentsiametile taotluse esitatud, kuid enne põhjalikku analüüsi ei ole võimalik täpsemalt kommenteerida. "Amet kontrollib kulupõhisust ja teeb seejärel otsuse," lausus ta.

20-protsendine hinnalangus on siiski vaid kõikide piirkondade ja tarbijate peale keskmine. "Erinevate teenuste ja erinevate tarbijate osas on need (hinnalangused) natuke erinevad," märkis Käi.

Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele on konkurentsiametil taotluse läbivaatamiseks 30 päeva, mida amet võib pikendada kuni 90 päevani.

Paar kohtuasja veel pooleli

Samas pole kohtuvaidlused ettevõtte ja ameti vahel veel lõpule jõudnud. Näiteks on Tallinna Vesi vaidlustanud konkurentsiameti detsembrikuise tariifitaotlusest keeldumise.

"Praegu me oleme vaidlustanud küll eelmise aasta tariifitaotlusest keeldumise, aga peamine fookus on siiski uuel tariifitaotlusel. Ettevõte vajab teatud selgust ka edasiminekuks ja kinnitatud hindu," märkis Käi.

Teiseks on pooleli Tallinna Vees kassatsioonikaebus Tallinna ringkonnakohtu otsuse peale, millega jäeti rahuldamata veefirma nõue, et konkurentsiamet hüvitaks saamata jäänud tariifitulu, ning kaebused veeteenuse hindade taotluste läbivaatamatata jätmise kohta aastatel 2013–2017.

Kui konkurentsiamet peakski nüüd kooskõlastama Tallinna Vee viimase tariifitaotluse, ei tähenda see, et kohtuvaidlused lõppeksid päevapealt.

"Tallinna Vee taotluse kinnitamine ei tähenda, et nimetatud kohtuasjad saaksid automaatselt lõpu. See sõltub Tallinna Vee ja kohtute edaspidisest tegevusest, muuhulgas sellest, kas Tallinna Vesi soovib nimetatud menetlustega jätkamist," ütles Maarja Uulits.

Omanike keskliidu nõudest pole midagi kuulda

Pärast detsembrikuist riigikohtu otsust hindas konkurentsiamet, et Tallinna Vee klientidel on võimalik tagantjärele nõuda veefirmalt mitukümmend miljonit eurot hüvitist liiga kõrge veetariifi maksmise eest. Omanike keskliit ja korterühistute liit teatasid seepeale, et just nii nad käituda kavatsevadki ning asusid oma liikmetelt avaldusi koguma.

Tänavu kevadel oli omanike keskliit kogunud üle 500 avalduse. Tallinna Vesi oli oma aastaraamatus hinnanud, et liigkõrge tariifi eest küsitavad hüvitised võivad ulatuda 17,5 miljoni euroni.

Tänase seisuga pole Tallinna Vesi aga omanike keskliidult ühtki avaldust saanud ning viimati suheldi nendega 2017. aasta lõpus.

"Sellest nõudest me kuuleme ja loeme peamiselt läbi meediakajastuse. Meieni ühtki põhistatud nõuet jõudnud ei ole. Viimane ja ainuke ametlik pöördumine nende poolt oli 2017 detsember," ütles Käi.

Omanike keskliidu esimees Priidu Pärna ütles ERR-ile, et tellitud õiguslik analüüs on keskliidul käes ning nüüd tuleb koos kõigi hüvitisavalduse esitanutega, keda on üle 500, otsustada, kuidas edasi minna.

Pärna sõnul oli üllatav, et Tallinna Vesi nüüd madalamate tariifide kehtestamiseks taotluse tegi, kuid samas ei anna see võimalust enammakstud veeteenuse tasu tagasiulatuvalt tagasi nõuda. Pärna märkis, et tõendamiskoormis on endiselt vajalik ehk tõestada, kui palju täpselt Tallinna Vee kliendid üle seaduses lubatu maksid.

"Kuivõrd see on kollektiivne nõue, siis on vaja meil kõigiga läbi rääkida, kas on mõistlik nõudega edasi minna ja kas kohtuskäiku, mis kestab minimaalselt kolm aastat, ollaks ühiselt nõus ka finantseerima," rääkis Pärna, kelle sõnul tehakse otsus lähikuudel.

Riina Käi sõnul pole nõue, kui see kunagi ka saabuma peaks, ettevõtte arvates põhjendatud, sest veeteenuse hinda ei ole Tallinna Vesi kunagi ühepoolselt määranud. "Oleme seni opereerinud eelmise regulaatori (Tallinna linn – toim.) poolt kinnitatud hindadega. Need pole hinnad, mille ettevõtte oleks ise välja mõelnud," märkis ta.