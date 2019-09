Savisaar "Ringvaatele": ma tahan uuesti käima hakata

Edgar Savisaar ütles "Ringvaatele" antud usutluses, et tema eesmärk on tulevikus uuesti käima hakata.

Savisaar ütles Grete Lõbule, et üksildust ta oma kodus Hundisilma talus ei tunne, aga tervisega on lood halvasti. Savisaare sõnul tahaks ta siiski tulevikus uuesti käima hakata.

Savisaar ütles, et ta ei pea end enam poliitikuks. "Ja ärge mind sinna vägisi toppige. Kui mõelda poliitikute peale, siis enamus neist hoolivad sellest, et õhtul teles ennast näidata. Et oma tooli jalgu valvata. Et keegi neile liiga ei teeks ja vastupidi, et konkurendi tooli jalga saagida," lausus Savisaar.

Praegune poliitika Savisaart väga ei huvita, küll aga jälgib ta ühiskonnas toimuvat.

See, et Reformierakond suure valimisvõiduga opositsiooni jäi, on Savisaare sõnul neile kasulik kogemus, mis aitab neil õppida.

Küsimusele, kas Jüri Ratase Keskerakonna üle võtmisest jäi talle okas hinge, vastas ta, et keegi ei ole igavene.

EKRE kohta Savisaarel selge seisukoht puudus. "Ma ootan ja vaatan, mis nad teevad ja millega nad saavad hakkama või ei saa. Aeg näitab," lausus Savisaar.

Savisaar ei olnud nõus väitega, et Keskerakonna madal reiting on tingitud EKRE-ga koos valitsuses olemisest.

Oma kohtuasjast rääkides kordas Savisaar oma varasemaltki väljaöeldut, et selle kohtuasja eesmärk oli tema võimult kõrvaldamine.

Savisaare sõnul ei ole ta poliitikuna kunagi üritanud karjääri teha. "Kui ma oleks tahtnud karjääri teha, siis ma arvan, et ma oleks võinud palju rohkem teha kui praegu," ütles Savisaar.

Ta märkis, et talle on meeldinud, mida ta on ära teinud Tallinna linnas ja ka Eesti Vabariigis. "Mulle on väga meeldinud see, et ma olen selle Eesti Vabariigi loomisega hakkama saanud," ütles Savisaar.