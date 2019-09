Aab: Keskerakonna lepe prokuratuuriga oli ratsionaalne otsus

ETV saates "Ringvaade" intervjueeris Aabi saatejuht Marko Reikop.

Keskerakond mõisteti juba teistkordselt süüdi, määrati trahv, aga olete endiselt valitsuserakond. Kas siin ei ole mingisugust sellist tõsist vastuolu?

Kõigepealt see "süüdi". Küsisin advokaadi käest ka, et kas me siis tunnistame end nüüd süüdi... Kokkulepe, mis kinnitatakse kohtus prokuratuuri ja süüdistatava vahel, ei tähenda, et keegi on end süüdi tunnistanud. Lihtsalt otstarbe põhjal, kuna ütleme, et kõik see periood, mis meil kahtlustuse ja süüdistusena on olnud erakonnal, on seotud erakonna eelmise esimehe ja mõne juhtkonna liikmega võib-olla veel ja nende jamadega me oleme tegelenud siin. Et nüüd me jõudsime sinna kaugele, kus Edgar Savisaar ju tervislikel põhjustel kohtu all ei ole, protsess käib edasi ja lihtsalt, et hoida nii oma aega kui ka ressursse, siis me ei näe

põhjust vaielda. Selle pärast nägi ka prokuratuur sama põhjust ja selle ettepaneku kokkuleppeks tegi.

Nii et te olete samuti veendunud, et Edgar Savisaar on ebaseaduslikes tehingutes siiski süüdi?

Veendunud ma olla ei saa, kohus seda lõplikult selgeks ei teinud. Ehk kohtuprotsess ju lõpuni ei käinud, aga kui on selline oht, et võib tulla karistus mingi pika protsessi lõpus, siis parem on minna kokkuleppele ja see vana jama ükskord ära lõpetada, sest me tahaks tegeleda sisulise tööga, oma erakonna liikmetega, aga me peame oma jõudu, ressurssi ja raha raiskama nende vanade jamade selgitamiseks.

Miks on nii, et võimul olevatel inimestel on karistused ikka niivõrd leebed ja nendega nagu eriti midagi ei juhtu? Te saite naeruväärsed 25 000 eurot trahvi. Ühele erakonnale paar tuhat eurot kuus. See on põhimõtteliselt mitte midagi, tegite jama kokku ja jäite karistuseta?

Jälle, ma veel kord kordan. Praeguses juhtkonnas... teate ise, et kõik need rahalised jamad tõime me avalikkuse ette ise. Ehk Keskerakond ise tõi avalikkuse ette need garantiikirjad, mis olid eelmise juhtkonna poolt antud ja koostatud. See, et oldi võlgu, võeti palju kohustusi... Ja see oli üks, võib-olla määrav põhjus, miks toimus juhtimise ja juhtkonna vahetus 2016 november. Enne seda me tegelikult büroo võtsime varem üle. Me tahtsimegi selgust saada, me tahtsime need kohustused ära täita ja minna edasi puhtalt lehelt, et need vanad jamad ükskord kaelast ära saada. Seda, kas see on nüüd piisava suurusega karistus, ma ei oska öelda. Ükski protsess pole ju lõpuni käidud ja keegi ei saa öelda, et keegi on konkreetsetes detailides süüdi olnud.

Aga selle põhilise asja sisu on ikka väga korruptsioonimaiguline?

Juriidiliselt on erakond järjepidev ja ta vastutabki selle eest, mis on toimunud, aga te saate väga hästi aru, et mitte keegi nendest tegevustest laiemalt ei teadnud peale väga kitsa ringi, põhiliselt erakonna esimehe. Ja selle pärast tema oli kahtlustuse ja süüdistusega. Me ei taha jätkata neid protsesse ja kokkulepe on kokkulepe. Kui prokuratuur seda pakkus, siis järelikult tema pidas ka mõistlikuks, arvestades ka seda, et praegune erakonna juhtkond pole kuidagi seotud nende tegevustega, mis siis olid.

Olete ise selle kohtuotsusega rahul?

Rahul või mitte rahul, eks ta niisugune ratsionaalne on. Et vältida seda pikka protsessi ja kohtus käimist, kui Edgar Savisaar enam kohtus ei ole. Ehk kui põhimõtteliselt ei olegi võimalik enam lõplikku tõde välja selgitada, siis ei ole mõtet seal kohtus käia. Pigem keskendume tulevikule ja see, et me oleme valitsuserakond ei ole küll kuidagi seotud selle otsuse või kokkuleppega.

Teie oma koalitsioonipartner ütleb, et "süvariik" on olemas. Kas teile ei tundu, et siiski justkui näib, et on. Et valitsevad erakonnad, kuidagi leebelt neid koheldakse? Tavaline inimene viidaks kohe vangi?

Ma ei oskaks öelda, et väga leebelt on koheldud meid, arvestades erinevaid institutsioone. Kui on olnud põhjust, siis tulebki karmilt kohelda. Ja nagu ma ütlesin, juriidiline vastutus erakonnal on. Kõige selle eest, mis ka eelmised juhtkonnad ja esimehed on teinud. Moraalselt on väga raske seda vastutust kanda - me peame tegelema jamadega, mida me ise korraldanud ei ole. Ja nii see seis on.

Samas ega te pole selles mõttes karistusest pääsenud, see on teil tingimisi määratud. Et kui te nüüd pooleteise aasta jooksul ei pane toime uut kuritegu... Kas on olnud vahepeal ahvatlusi uut kuritegu toime panna?

Ma olin sellest 2016. aasta sügisest peasekretär, pool aastat küll, ja samal ajal olin ka juhatuse liige, mida olen siiamaani. Me oleme väga palju tähelepanu

pööranud sellele, et rahaasjad oleks korras ja et me ei eksiks mingite reeglite vastu ja tahame nii jätkata. Peame olema väga korrektsed ja kui on selline

tingimisi karistuse oht, siis tuleb eriti tähelepanelikult jälgida.

Kas Hillar Teder andis siis Keskerakonnale 200 000 eurot?

Seda saab järeldada nüüd ühelt poolt Hillar Tederi sõnade järgi. Aga ka tema lõpetas kohtuasja oportuniteediga. Et ka neid väiteid ju kohtuprotsessil lõpuni ei

käidud. See on üks tunnistus, kus tegelikult süüdlast pole määratud siiani.

Te olete väga palju Edgar Savisaart siin süüdistanud - kas tema Augeiase tallid on nüüd puhtaks roogitud ja sealt midagi uut ei või lähiajal välja kooruda? Kas sellega on nüüd kõik?

Minul on väga raske Edgar Savisaart süüdistada, sest neid protsesse lõpuni ei käidud ju ja lõpetati ära tervislikel põhjustel see protsess. Mida öelda? Edgar Savisaar on suurkuju, ta on selle erakonna looja, me austame teda jätkuvalt, aga need teod, mis viisid selliste mitte kõige paremate tulemusteni, väärivad kindlasti kritiseerimist. Aga ma arvan, et Edgar Savisaar on - kuidas öelda - väljateenitud puhkusel ja ei taha teda veel teist korda süüdistada.