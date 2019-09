Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimees Katri Raik ja riigikogu liige Riina Sikkut ei ole rahul, et erakond pole pärast uue esimehe valimist aktiivselt poliitikas osalenud ning jätnud selged seisukohad võtmata näiteks pensionirefotmi teemal.

"Mina ei ole rahul ja ma olen oma rahulolematust väljendanud," rääkis Raik Postimehele ja lisas, et erakond on pärast kahtesid valimisi ja erakonna esimehe vahetust elanud vaikelu, ent see peab lõppema.

Teda toetas Riina Sikkut, kes kandideeris Indrek Saare kõrval samuti sotsiaaldemokraatide esimeheks ja kes tõi välja, et sotsid oleks pidanud aktiivselt sõna võtma lisaks pensionireformile ka siis, kui EKRE esimees Mart Helme nimetas Tallinna Ülikooli hobusevaraste koolitajaks.

Erakonna uue esimehe Indrek Saare sõnul tuleb aga lahinguid valida: "Kas see on sõnavõtmine sõnavõtmise pärast või see aitab ka ühiskonnas midagi paremaks muuta."

Teda toetas sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna esimees Rainer Vakra, kelle sõnul tuleb enne püssi laadida ja siis paugutada, kuna muidu juhtub nii nagu Reformierakonnaga, "kes läks karu jahtima ja peaministrit umbusaldama, aga sellega valitsust hoopis kinnitas".

ERR-i tellitud Turu-uuringute küsitluse järgi toetas augustis Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kaheksa protsenti valijatest. Juunikuus, mil Indrek Saar valiti erakonna esimeheks, oli sotside toetus 11 protsenti.