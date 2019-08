ERR-i uuring: Reformierakond populaarseim, kuid Keskerakond kosub

Alates augustist muutis Turu-uuringute AS küsitlusmetoodikat. Kui varem küsitles uuringufirma inimesi vaid näost-näkku nende kodudes, siis nüüd on koondtulemuses kombineeritud näost-näkku küsitlust ja veebiküsitlust. Nagu näitasid viimased Euroopa Parlamendi valimiste tulemused, andis kahe küsitluse kombineerimine ka täpsema tulemuse. Selguse huvides toome allpool välja ka eraldi jaotuse näost-näkku küsitluse ja veebiküsitluse tulemustest.

Kahe küsitluse koondtulemus näitas, et kõige populaarsem partei on endiselt Reformierakond, keda toetas augustis 34 protsenti vastanutest. Kuivõrd juulis Turu-uuringute AS erakondade toetusküsitlust läbi ei viinud, on viimane võrdlus juunikuust, kui suurima opositsioonipartei toetus oli 32 protsenti. Riigikogu valimistel märtsis oli Reformierakonna toetus 28,9 protsenti.

Populaarsuselt teisel kohal oli augustis Keskerakond 22 protsendi suuruse toetusega. Seda on kolme protsendipunkti võrra enam kui juunis, mil erakonna toetus oli 19 protsenti. Riigikogu valimistel oli Keskerakonna toetusprotsent 23,1.

EKRE ja sotsid kaotasid toetajaid

Kui Reformierakonna ja Keskerakonna toetus kasvas võrreldes juunikuuga, siis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetus langes. EKRE-t toetas augustis 16 protsenti, juunis oli vastav näitaja 18. Riigikogu valimistel hääletas EKRE poolt 17,8 protsenti.

9. juunil erakonna esimeheks Indrek Saare valinud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus langes kahe suvekuuga. Kui juunis oli sotsiaaldemokraatide toetusnumber 11, siis augustis kaheksa protsenti. Seega esimehevahetus sotside reitingule positiivset mõju ei avaldanud.

Parlamendiparteidest väiksema toetusega on Isamaa, keda toetas Turu-uuringute küsitluses seitse protsenti. Juunis oli Isamaal toetajaid üheksa ning riigikogu valimistel 11,4 protsenti ehk nende toetuskõver on valimiste järel olnud allapoole.

Parlamendivälistest erakondadest tõusis valimiskünnise piirile Eesti 200, keda toetas viis protsenti. Juunis oli Eesti 200 toetus neli, ning valimistel 4,4 protsenti.

Roheliste toetus oli augustis kolm, Elurikkuse Erakonnal ja Vabaerakonnal mõlemal üks protsent.

Tulemused erinevate küsitlusmetoodikatega

Küsitlustulemustes on väikesed erinevused ka erinevate küsitlusmeetodite kasutamisest tulenevalt. Näost-näkku meetodi puhul saavad keskmisest suurema toetuse Keskerakond ja Reformierakond. Veebiküsitluses puhul aga EKRE, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Eesti 200.

Nii oli Reformierakonna toetus näost-näkku küsitluses 36 ja veebiküsitluses 33 protsenti. Keskerakonnal näost-näkku küsitluses 25 ja veebipaneelis 19.

EKRE-t toetas näost-näkku küsitluses 14 ja veebiküsitluses 18 protsenti. Sotsiaaldemokraate toetas näost-näkku seitse ja veebipaneelis 10 protsenti.

Isamaa toetusnumbrid olid erinevates küsitlusmetoodikates üsna samad- vastavalt seitse näost-näkku ja kuus veebiküsitluses. Eesti 200-l oli näost-näkku küsitluses toetajaid neli ja veebipaneelis kuus.

Turu-uuringute AS küsitles näost-näkku ja veebipaneelis kokku 1000 inimest. Küsitlus viidi läbi 9. kuni 20. augustini.

Kell 11 kommenteerivad ERR.ee veebisaates värskeid reitingunumbreid sotsioloog Juhan Kivirähk ning ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.