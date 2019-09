Reisijate kukkumised bussides on suurenev probleem

Selle aasta 21. augustil toimus Tallinna ühes bussis traagiline vahejuhtum, kui paremkurvis kukkus 91-aastane mees, kes ei hoidnud käetoest kinni. Reisija viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse, kus ta hiljem suri. Päev hiljem sai bussis kukkudes viga 70-aastane naine, kui bussijuht oli sunnitud ootamatult ette keeranud sõiduki tõttu tegema äkkpidurduse. Need on vaid mõned näited igapäevasest politseistatistikast, mis annab tunnistust, et aina enam saavad reisijad bussis viga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui 2016. aastal sai bussiõnnetustes viga 46 reisijat, 2017. aastal 39 ja mullu 58 sõitjat, siis selle aasta esimese seitsme kuuga on kannatanuid juba 51.

"Kõige rohkem põhjustab õnnetusi nahaalne sõit, buss sõidab rahulikult, hoiab pikkivahet, aga autojuht mõtleb, et see vahe on minu jaoks, mina sõidan ette. Need autojuhid ei arvesta sellega, et bussis on palju inimesi, kes seisavad, mitte ei istu mugavalt oma istekohal ega ole turvavööga kinnitatud," rääkis Tallinna Linnatranspordi AS-is töötav juht Rudolf Kiviking.

33 aastat pealinnas bussijuhi ametit pidanud mees on täheldanud, et pikivahest mitte hoolimine ja äkilised manöövrid busside ees käivad lainetena ja viimasel ajal on Tallinna tänavatel sellised juhtumeid taas rohkem.

Üks kriitiisemaid kohti on bussijuhi hinnangul Kristiine ristmik, kus autojuhid trügivad bussirajale. "Teises reas nad juba suruvad paremale ja veel rusika näitavad, kuhu mina sõidan. Nad ei tea liiklusreegleid üldse," sõnas bussijuht.

Teine suur kukkumiste põhjus nutiajastu, reisijad lihtsalt unustavad end mobiilidesse ega hoia käsipuudest kinni, ka unustatakse käsipuust kinni hoida, kui minnakse sõidu ajal piletit valideerima.

Statistika näitab, et kõige enam saavad viga vanemaealised. Kivikinga sõnul püüab ta rahulikult sõita, kuid sõidu alustades või pidurdades on väike jõnks paratamatu. Aga sellest väiksest nõksust piisab, et mõni vanem reisija kaotab tasakaalu ja kukub.

Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja dr Kristiina Põllu sõnul on liinibussis toimuvate kukkumiste puhul enamasti tegemist vanemate inimestega. Peamisteks vigastusteks on peahaavad, pea ja selja põrutused, samuti on väiksemaid murde, näiteks randmemurrud.

Näited viimaste nädalate õnnetustest

3.09.2019 kell 09.36 toimus liiklusõnnetus Tallinnas Narva mnt ja Pirita tee ristmikul, kus liinibuss Scania L94 pidurdas järsult ja bussis kukkus 80-aastane naine. Reisija toimetati Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

1.09.2019 kella 18.00 ajal toimus liiklusõnnetus Tartumaal Elvas Jaani ja Puiestee tänavate ristmikul, kus eelnevalt jalgrattureid üle reguleerimata ülekäiguraja lasknud ja siis sõitu alustanud 67-aastase mehe juhitud GoBusi liinibuss pidurdas järsult, ootamatult ülekäigurajale sõitnud jalgratturi tõttu. Pidurdamise tagajärjel kukkus bussis püsti seisnud reisija, 54-aastane naine. Bussijuht toimetas reisija Elva haiglasse.

29.08.2019 kell 9.13 teatati liiklusõnnetusest Tallinnas Viljandi maantee ja Kalmistu tee ristmikul, kus autobussile Volvo sõitis Kalmistu teelt ette tundmatu sõiduk, mis sooritas vasakpööret suunaga Pärnu maantee poole. Bussijuht tegi äkkpidurduse, mille tõttu kukkus bussis 75-aastane naine. Reisija toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

28.08.2019 kella 16.56 ajal juhtus liiklusõnnetus Tartus L. Puusepa ja Riia tänava ristmikul, kus liinibussis Scania kukkus ristmikul pidurdamise ajal bussis seisnud 63-aastane naine. Kiirabi toimetas reisija Tartu Ülikooli Kliinikumi.

26.08.2019 kell 14.19 toimus liiklusõnnetus Tartus Kaunase pst ja Kalda tee ristmiku juures, kus linnaliinibussi juhtinud 59-aastane mees alustas peatumist ning peatumise ajal kukkus bussis püsti seisnud ja käsipuust mitte kinni hoidnud 80-aastane naine. Reisija toimetati Tartu Ülikooli Kliinikumi.

23.08.2019 kell 8.17 toimus liiklusõnnetus Harjumaal Tabasalu alevikus Klooga mnt 10b juures, kus liinibussi Irisbus Crossway juht pidurdas väidetavalt temast mööda sõitnud ja seejärel ees nähtava põhjuseta pidurdanud sõiduautole otsasõidu vältimiseks. Pidurdamise tagajärjel kukkus bussis viibinud 52-aastane naine. Reisija toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

22.08.2019 kella 10.36 ajal juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Ranna teel, kus esialgsetel andmetel pidurdas 51-aastane mees liinibussiga Volvo talle ette pööranud sõiduki tõttu ja bussis viibinud 70-aastane naine kukkus. Reisija toimetati Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

21.08.2019 kell 10.42 teatati liiklusõnnetusest Tallinnas Randla tänaval, kus liinibussis MAN Lions City kukkus paremkurvis 91-aastane mees, kes ei hoidnud käetoest kinni. Reisija toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse, kus ta hiljem suri.