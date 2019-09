Ivaski sõnul on peamiseks väljakutseks uues ametis uute tehnoloogiliste lahenduste kasutusele võtmine toidukaubanduses.

Alo Ivask on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli ning täiendanud ennast Tartu Ülikoolis. Lisaks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele on ta juhtinud pikka aega Rautakesko Eesti ja Läti üksuseid ning samuti koordineerinud Rootsi ja Norra üksuste tööd. Ivask on aastatel 1994-1999 töötanud ka Coopi süsteemis toonase ETK Hulgi AS Lõunakeskuse logistikadirektorina.

Coop Eesti Keskühistu eelmine juhatuse esimees Jaanus Vihand suundus augusti keskel juhtima Apollo Gruppi.