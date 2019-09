Prantsusmaa president Emmanuel Macron naudib juba kolmandat kuud järjest populaarsuse tõusu, olles praeguseks ligi 30 protsendi prantslaste meele järele. Ka riigi majandusel läheb pigem hästi - möödunud nädalal ei olnud päevalehte, mis poleks pühendanud artiklit tõigale, et Prantsusmaa majandus on praegu õitsvam kui naaberriik Saksamaa oma, ning et vaatamata kollavestide tekitatud kaosele ja Brexitile, on turisminäitajad Pariisis lähedal möödunud aasta rekordile ehk et sisuliselt pole külastajate arv vähenenud. Kui nende uudiste taustal keegi stabiilsel allakäigutrepil on, siis kindlasti kollavestid.

Liikumisest möödub paari kuu pärast aasta. Möödunud kuu lõpus olla suuremate linnade tänavatel liikunud vaid sadakond kollavesti, mis on käputäis võrreldes liikumise algusaegadega, mil tänavatel tuli üle 280 000 protestija. Analüütikute hinnangul on liikumise hääbumise taga kindla liidri puudumine. Seda on liikumisele ette heidetud tegelikult algusest peale. Ninamehe puudumist on tunda olnud teledebattide korraldamisel, sõnavõttudes ja ka Euroopa parlamendi valimistel, kuhu vestid oma nimekirjaga välja tulid. Ka põrumist mai lõpus toimunud valimistel peetakse üheks, mis liikumise entusiasmikodaratesse kaikaid viskas. Kogusid nad teatavasti ju 0,54 protsenti häältest, mis on kaugel kolmest protsendist, millega oleks saanud riigi toetuse ja veel kaugemal viiest protsendist, millega parlamenti sissepääsu taganuks.

Politoloog ja õppejõud Laurent Jeanpierre ütles ajalehele Liberation antud intervjuus, et kollavestide liikumine on ühiskonnas siiski märgiline. Olgu nende saatus milline tahes, ajalukku on nad end kirjutanud sellega, et on tekitanud uue ühiskondliku liikumise, mis saab oma jõu sotsiaalmeediast. Jeanpierre võrdleb kollavestide liikumist 2011. aasta araabia kevadega, mil sotsiaalmeedia oli vaid vahend ülestõusude peegeldamiseks ja võimendamiseks. Kollavestide puhul on sotsiaalmeedia aga andnud neile justkui õiguse ja legitiimsuse olla arvestatav poliitiline jõud. Rõhk on sõnal justkui. Sest kas nad ka reaalselt poliitline jõud on - sellele küsimusele andsid osaliselt vastuse Euroopa Parlamendi valimised, kus nende amatöörlik ja vastuoluline poliitiline programm läbikukkumise tagas.

Kui reaalne ja tugev nende mõju tulevikus on, seda näitab juba nende välja kuulutatud "must september", alustades juba sellest, kui palju neid laupäeval tänavatele tuleb.