Prantsuse kollavestid tähistavad sel nädalavahetusel üleriigiliste üritustega protestide alguse esimest aastapäeva näitamaks valitsusele, et neil on endiselt rahva toetus. Pariisis puhkes aga uuesti vägivald.

Pariisi politseiülem Didier Lallement keelas meeleavalduse Place d'Italie väljakul linna kaguosas, kus meeleavaldajad vandaalitsesid, panid prügikaste põlema ja keerasid autosid kummuli.

Üle Pariisi on alates hommikust kinni võetud 61 inimest.

"Tekitatud kahju ja süstemaatilised rünnakud julgeolekujõudude ja tuletõrje vastu sundisid mind selle meeleavalduse ära keelama," sõnas Lallement.

Prantsusmaa pealinna metroo mitu jaama on suletud ning kesklinna on toodud tugevdatud politseijõud.

Lisaks Pariisile korraldati meeleavaldused ka teistes linnades, nende seas Rouenis, Caenis, Lille'is.

Protestidest osavõtjate arv ja vägivalla tase on viimastel kuudel liikumise kõrghetkedega võrreldes siiski märkimisväärselt vähenenud.

Kollavestid tahavad oma sammudega laupäeval, mis on olnud traditsiooniline protestipäev, ja pühapäeval, liikumise esimesel aastapäeval, näidata president Emmanuel Macronile ja tema valitsusele, et nad on jõud, kellega tuleb arvestada.

"Me oleme siin isegi kui Macronile see ei meeldi," skandeerisid meeleavaldajad, saabudes laupäeval Pariisi. Teised laulsid sünnipäevalaulu.

Üle riigi on laupäevaks kavandatud umbes 200 protestiüritust.

Kolmapäeval avaldatud küsitlustulemused näitavad, et 55 protsenti prantslastest toetab endiselt kollavestide liikumist või suhtub vähemalt poolehoiuga. Samas ütles 63 protsenti vastanutest, et nad ei taha ulatuslike protestide taaspuhkemist.

Järgmine suurem väljakutse president Macronile on 5. detsember, kui ametiühingud on kutsunud korraldama streike tema kavandatud pensionireformi vastu.