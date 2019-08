Analüütik: Prantsuse majandusel läheb lõpuks Saksamaa omast paremini

Bloomberg ja Politico juhivad tähelepanu sellele, et ajal, mil maailma majanduses on tekkinud mure majanduse jahtumise pärast ning Angela Merkeli aegne Saksa majandus on samuti käiku aeglustamas, on prantslastel põhjust olukorraga rahul olla.

"Me oleme muutunud eurotsooni asjus nii masendunuks, et on väga lihtne positiivne tähelepanuta jätta," kirjutab ajakirjanik Ferdinando Giugliano Bloombergi arvamusartiklis, mis kannab pealkirja "Prantslastel läheb lõpuks paremini kui sakslastel".

"Pärast väga rasket 2018. aastat president Emmanuel Macroni jaoks, läheb Prantsusmaal, rahandusliidu suuruselt teisel majandusel, paremini kui suurem osa eksperte oskas ette näha. Majandusmudel, mis toetub Saksamaast vähem ekspordile, on osutunud vastupidavamaks ohtudele, mis tulenevad USA algatatud kaubandussõjast. Samal ajal on valitsuse otsus pakkuda nn kollavestide rahustamiseks eelmise aasta lõpus teatavat stiimulpaketti osutunud õnnelikuks valikuks. Nimelt pakkus see vajalikku tuge ajal, mil Euroopa majandus hakkas aeglustuma," selgitas autor.

Kuigi majanduslangus Saksamaal mõjutaks paratamatult ka Saksamaad, tunnistas Giugliano samas. "Samas pole mingit kahtlust, et vähem kui aastaga on Prantsusmaa muutunud Euroopa haigest haruldaseks hea tervise sümboliks. Presidendi jaoks, kellele ennatlikult hukku kuulutati, on see märkimisväärseks kannapöördeks," kirjutas ta.

Samal ajal nendib ajakirjanik Matthew Karnitsching Politico artiklis, et Saksamaa majanduse aeglustumine annab märku sellest, et liidukantsler Merkeli Midase puudutus on kadumas.

Kusjuures eksperdid peavad kõige muret tekitavamaks mitte hetkeseisu, millega lahendamiseks on valitsus ilmselt ka võimeline, vaid pikaajalise visiooni puudumist.