Seekord ei lubatud valimistele palju iseseisvaid või opositsiooni kandidaate. Üks iseseisvatest kandidaatidest, Ljubov Sobol, ütles, et tal ja teistel temataolistel kandidaatidel on loomulik õigus kandideerida.

"Me ei ole kunagi öelnud, et me saame saadikuteks – see on moskvalaste otsustada. Aga on kõigile selge, et meil oli oluline toetus ühiskonnas, et meil oli õigus valimistel osaleda, et meie nimed oleksid sedelil," rääkis Sobol.

Opositsioon, kelle kandidaate valimiskomisjonid valimistele ei lubanud, kutsus moskvalasi üles "targalt hääletama". "Tark hääletamine" tähendab, et hääletada saab kelle iganes, ainult et mitte "Ühtse Venemaa" kandidaadi poolt.

Nii näiteks opositsioonijuht Aleksei Navalnõi toetas oma valimisringkonnas kommunisti.

"Mis iganes "Ühtse Venemaa" saadikute arvu vähenemine on meie jaoks edu. Eelmine kord sai "Ühtne Venemaa" 40 mandaati 45-st. Kui nad saavad nüüd vähem, see on juba hea. Aga me loodame, et saame neid oluliselt kokku suruda," lausus Navalnõi.

Probleem on aga selles, et kõik võimukandidaadid Moskvas läksid valimistele formaalselt iseseisva kandidaadina, et peita oma sidemed "Ühtse Venemaaga". Enamus neist ei saa aga ausalt võita, arvab Navalnõi.

"Me saame väga hästi aru, et kui "tark hääletamine" osutub edukaks, siis linnavalitsus õhtul hakkab võltsima. See ongi esimene "targa hääletamise" edu tunnus," rääkis Navalnõi

Opositsioonikandidaat Ilja Jašinile on määratud viimase kahe kuu jooksul viis aresti ja ta on viibinud arestimajas kokku 42 päeva. Ta tuli hääletama, sest tema sõnul Moskva linna võim kardab "tarka hääletamist".

"Mind mitte lihtsalt ei lubanud valimistele, vaid ka isoleeriti just selleks, et ma ei segaks võimukandidaati. Mind ei lubatud valimistele ja pandi arestimajja," rääkis Jašin.

Moskva linnaduuma valimiste ametlikud tulemused selguvad esmaspäeva hommikul.

Valimistel raskeid rikkumisi veel tuvastatud pole

Inimõigusliikumine Golos pole seni tuvastanud ühtegi rasket rikkumist Venemaal pühapäeval toimuvatel kohalikel valimistel, kuid olukord piirkonniti erineb ning aktivistid muretsevad 1990. aastatel kasutatud seadusvastaste võtete taaskasutamise pärast.

"Meid pole rasketest rikkumistest teavitatud, kuid muretseme 1990. aastatel kasutatud seadusvastaste võtete pärast ehk inimeste valimasundimine, hääle ostmine ning massiline sõidutamine valimiskohtadesse. Kohalikel valimistel see kõik toimub," ütles Golosi kaasjuht Grigori Melkonjants uudisteagentuurile Interfax.

Olukord on piirkonniti erinev. "Kuskil on kuum, mujal rahulikum," lausus ta.

"Siberis ja Kaug-Idas ollakse kahjuks väga tõsiselt mures valijate bussiga kohaletoomise ja häälte ostmise pärast. Noid võtteid kasutatakse seal massiliselt," ütles Melkonjants.

Probleeme esineb ka kodus hääletamise ja valijate õiguste tagamisega, lisas kaasjuht. "Kohati vaatlejaid rünnati ning neil tekkisid mõned raskused dokumentidele ligipääsu saamisega."

"Mis Moskvasse puutub, siis edenevad valimised enam-vähem hästi. Mõningaid rikkumisi on, kuid need pole ei massilised ega kriitilised," ütles ta.

Valimisi jälgiva Vene presidendi inimõigusnõukogu töögrupi kaasjuht Igor Borissov ütles, et valimised edenevad rutiinselt ning rasketest rikkumistest teatatud pole.

"Praegu ma üldist ülevaadet anda ei saa, kuid sain mitu telefonikõnet, eriti Ufaast ja Peterburist, ning valimised edenevad hästi. Raskeid rikkumisi ega valimisõiguste piiramist pole," ütles Borissov.

Tema sõnul lubati kandidaatide vaatlejad ja ajakirjanikud kõikidesse jaoskondadesse.

Borissov tõi siiski esile, et valimisrikkumisi esineb veebis, sest sotsiaalmeediakontodel levivad üleskutsed valida seda või teist kandidaati.

Taustaks:

Viimastel nädalatel on kümned tuhanded inimesed Moskvas meeleavaldustel vabu ja ausaid valimisi nõudnud, sest enamikku opositsioonikandidaate ei lastud valimistele.

Kahel ilma loata korraldatud meeleavaldustel peeti kinni kokku enam kui 2400 inimest.

Umbes 7,2 miljonit inimest valib Moskva duumasse 45 saadikut. Praegu on volikogus ülekaalus võimuerakond Ühtne Venemaa.

Ametlikult ei osale valimistel ühtki Ühtse Venemaa kandidaati, sest erakonna populaarsus on järsult kahanenud. Partei liikmed kandideerivad "sõltumatute kandidaatidena".

Moskva valimisjaoskonnad avati kell kaheksa Eesti aja järgi ning need suletakse 12 tundi hiljem.

Moskvas toimuva kõrval on kõige vastuolulisemaks kujunenud Peterburi kuberneri valimised. Kreml toetab seal rahva seas äärmiselt ebapopulaarset kuberneri kohusetäitjat Aleksander Beglovit.