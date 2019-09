Moskva valimiste tulemust mõjutas Navalnõi soovitatud strateegia

Targa hääletamise printsiip on lihtne: tuleb valida kandidaat, kes ei toeta Putinit ja kellel on šanss võita, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuidas aga hakkavad need kandidaadid nüüd käituma, pole poliitilise analüüsi keskuse juhtiva eksperdi Mihhail Zaharovi sõnul veel teada.

"Navailnõi strateegia Moskva linnaduuma valimistel tõi 12-23 mandaati. Kuidas aga need saadikud tulevikus hääletavad, keda nad toetavad - seda me ei kujuta endale ette," sõnas ta.

Opositsiooni valijad suutsid oma hääletamisega võimulolijaid karistada, aga poliitiliste tehnoloogiate keskuse asedirektori Aleksei Markini sõnul võib selguda, et nad ei karistanud neid eriti palju.

"Ja võim homme juba jõuab nendega kokkuleppele. Seda enam, et valitute seas on neid, kellega ei olegi vaja leppida, nad on süsteemi sees. "Targa hääletamise" nimekirja sai Gennadi Zjuganovi lapselaps Leonid Zjuganov. Temaga ei ole võimul vaja leppida, ta on omainimene," tõi Markin välja.

Võimukandidaadid võitsid kolmes ringkonnas, kus toimus e-hääletamise eksperiment. Tehniliselt aga ei toimunud kõik korralikult.

Valijate õigusi kaitsva liikumise "GOLOS" kaaseesistuja Grigori Melkonjants ütles, et kella 10-st kuni kella 12.30-ni ehk 2,5 tundi oli hääletamine peatatud.

"Öeldi, et üks süsteem, riistvara põles läbi," lausus ta. "Ja kogu see aeg läks selle probleemi lahendamiseks. Selle tulemusel ei saanud valijad kogu see aeg hääletada."

Tänu targale hääletamisele on nüüd Moskva linnaduumas mitte 40, vaid 25 võimumeelset saadikut. Kas see tähendab, et nüüd, kui valimised on niikuinii läbi, peaks protestilaine ka vaibuma? Aleksei Markini sõnul on võimalik, et protestimine jätkub, sest inimesed, kes tulid tänavale, ei ole rahul.

"See, mis meil Moskvas toimus - nad ei saanud valida neid, keda tahtsid valida. Põhimõtteliselt on praegused sündmused 2021. aasta proov, parlamendivalimiste proov. Muidugi opositsioon valmistub 2021. aastaks," tõdes ta.

Moskva linnaduuma uue koosseisu esimene istung toimub 19. septembril.