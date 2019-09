Hiljuti juurdeehituse saanud Ülenurme gümnaasium on taas lastele kitsaks jäänud

Selle aasta 1. septembril alustas Ülenurme gümnaasiumis kooliteed viis esimest klassi. Tegu pole küll rekordaastaga, aga lastenappuse üle kurta ei saa. Prognooside järgi kasvab Ülenurmes laste arv lähema seitsme aasta jooksul tempoga 50-60 last aastas.

"Põhiosa kasvust moodustavad esimese klassi õpilased. Tänavu aasta avati meil viis klassi, järgmisel aastal võib tulla ka kuus esimest klassi ja tulevikus on näha ka võimalust seitsme klassi vajaduse järele," ütles ERR-ile Kambja valla haridusnõunik Maia Uibo.

Põhjus, miks laste arv aastast aastasse kasvab, on Uibo sõnul näiteks selles, et Ülenurme gümnaasium asub vähem kui kümne kilomeetri kaugusel Tartu linnast ehk piirkonda on kolinud palju noori peresid ja trend jätkub ka tulevikus.

"Tung Ülenurme kooli on täiesti olemas ka mujalt, sest siin mängib rolli Tartu linna lähedus. Kuna kool on puupüsti täis, siis mujalt me eriti Ülenurme gümnaasiumisse vastu ei võta, nende arv on suhteliselt väike," lisas Uibo.

Seega kasvabki laste arv peamiselt Kambja valda sissekirjutust omavate võsukeste pealt. Seesugused prognoosid tekitavad valla- ja koolijuhtide laupadele aga uusi murekortse, sest praegustesse ruumidesse rohkem õpilasi enam ei mahu.

"Meil on tõesti kitsas. Kuigi me saime uue juurdeehituse poolteist aastat tagasi algklasside maja näol, kus klassiruumi tuli juurde. Meil on täna 1066 õpilast ehk 60 õpilast rohkem, kui oli eelmine õppeaasta. Me kasvame väga kiiresti ja need prognoosid on sellised, et seitse aastat ette mõeldes, kõik need, kes on sündinud juba aastal 2018, siis peaks 2025. aastal olema siin Ülenurmel ligi 1500 õpilast, aga ükski kool ei peaks nii suur olema," rääkis Ülenurme gümnaasiumi direktor Olev Saluveer.

Nagu Saluveer, ütleb ka Uibo, et praegune hoone on uute õpilaste vastuvõtmiseks kitsas ja lähiaastatel jääb puudu paarisajast koolikohast.

"Kui me tahaksime, et kõik lapsed käiksin siin oma valla koolides, siis see number on ikka sinna 500 kanti, aga kui me võtame koolikohti momendil, oleks puudu siis algkooli osas umbes 200 ringis ja põhikooli osas 150. See ei tähenda, et need lapsed tuleksid kõik ühel aastal kooli," märkis Uibo.

Saluveeri sõnul on seesuguses olukorras igati põhjendatud uue algkooli ehitamine piirkonda. Direktori nägemuse järgi võiks see olla kusagil 400 õpilasele. Omaette küsimus on, kuhu uus kool rajade, sest Saluveer ütles, et olemasolevale gümnaasiumikompleksile enam juurdeehitust teha pole mõistlik. Uibo ütles, et volikogu teisipäevase arutelu põhjal kool tuleb, aga millal ja kuhu, sellest on vara rääkida.

"Kõigepealt me teeme valmis järgmise lasteaia, mille ehitus põhimõtteliselt kohe algab, projekteerimine käib, lammutamine käib seal ja siis hakkame otsima kohta uuele koolile. Meie lapsed jagunevad erinevate piirkondade vahel ja võib-olla on see vajadus kooli ehitada justnimelt Ülenurme alevikust kaugemale."