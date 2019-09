Olukord on seda veidram seetõttu, et uued elanikud on valdadele sissetulekuallikaks. Nimelt saab vald iga elaniku pealt maksutulu. Omavalitsuste hinnangul pole see aga piisav, et ehitada välja vajaminev taristu.

Luunja vallavanema Aare Andersoni sõnul pole iseenesest uute inimeste valda tulemises midagi halba, aga kui rahvaarv kasvab aastas kuus kuni kaheksa protsenti, siis probleem tekib nende teenindamises. ''Piltlikult öeldes on elamuid lihtsam ehitada kui koolimaju,'' ütles Anderson. ''Esimene protsess käib kiiremini ja teine tuleb teatud ajalise nihkega järgi, sest kunagi pole piisavalt ressursse.''

Sageli otsivad uut kodu linnast välja just lastega noored pered. Kambja vallavanem Aivar Aleksejev ütles, et kui kõik valda kolinud pered end sinna järsku sisse kirjutaks, siis vald neile kooli- ja lasteaiakohti kindlustada ei saaks, isegi kui see on omavalitsuse kohustus. Praegu annab vallale leevendust see, et paljud lapsed käivad koolis Tartus.

Kambja vallas asuv Ülenurme gümnaasium sai eelmine aasta laienduse, kuid juba praegu ei mahu õpilased sinna ära. Koolis õpib praegu 1066 õpilast, kuid kompleks on ehitatud vaid tuhandele. Gümnaasiumi direktor Olev Saluveer sõnas, et kasv jätkub. ''Kui ma võtsin arvesse kõik eelmise aasta sünnid, siis kipub seitsme aasta pärast olema koolis ligi 1500 õpilast,'' ütles ta.

Tartu vallas on praegu kõik kontrolli all, kuid probleem peitub hoopis ennustamatus tulevikus. Vallavanem Jarno Laur ütles, et põhjus on tegeliku elukoha ja registreeritud elukoha erinevus. ''Kui me prognoosime vajadust näiteks koolikohtade järgi ja teeme seda andmete alusel, mis ei vasta tegelikkusele, siis me ei saagi adekvaatselt teenust disainida,'' lausus Laur.

Valglinnastumine ehk vahetult linna piiri taha kolimine on inimgeograaf Rivo Noorkõivu sõnul üpris kaootiline tegevus ning paljudel juhtudel jäetakse sissekirjutus Tartu linna. "Nüüd on küsimus, et kes teenuste väljaehitamise ja kättesaadavuse eest maksab," arutas Noorkõiv. Ta lisas, et praegu on antud arendajatele liiga vabad käed, kuigi nad peaksid omavalitsustega asju läbi arutama.

Inimeste valglinnastumise peamine põhjus on kinnisvara odavam hind. Kinnisvaraportaalide city24.ee ja kv.ee kuulutustest selgub, et sajaruutmeetrise Tartu kesklinna korteri ja vahetult linnapiirist väljas oleva korteri puhul võib näiteks uusarenduse hind erineda lausa kaks korda.