Ametnike keskmine brutopalk 2018. aastal oli 1711 eurot ning kasv aastaga oli 7,5 protsenti, selgus avaliku teenistuse 2018. aasta aruandest. Riigiametnike keskmine brutokuupalk oli kogu avaliku teenistuse ametnike üldisest palgatasemest veidi kõrgem ehk 1729 eurot ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuste ametnike brutokuupalk sellest madalam ehk 1607 eurot.

Riigiametnike palgad kasvasid aastaga 6,9 protsenti ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuste ametnikel 11 protsenti. Seega oli riigiametnike palgakasv sarnane palgaturu üldise palgakasvuga (7,3 protsenti, tõustes 1310 euroni), kohaliku omavalitsuse ametiasutuste ametnike palgakasv oli aga sellest oluliselt kiirem.

Haldusreform aitas palgakasvule kaasa

Aruandes tuuakse välja, et kohaliku omavalitsuse ametiasutuste kiiremale palgakasvule avaldas mõju ka läbi viidud haldusreform, mis tõi kaasa muudatused ametnike vastutuses ja tööjaotuses.

"Ametnike keskmine palk on Eesti keskmisest palgast kõrgem, mille üks põhjus on ka see, et ametnike hulgas on kõrgharidusega inimeste osakaal oluliselt suurem. Kui Eestis on kõrgharidusega töötajaid 41 protsenti, siis ametnike hulgas juba oluliselt rohkem ehk 65 protsenti. Kuna kõrgharidusega töötajate palk on Eesti keskmisest palgast kõrgem, siis väljendub see ka ametnike palgatasemes," märgitakse aruandes.

Kui vaadata ametnike keskmise brutokuupalga muutust veidi pikemalt ehk viie aasta pikkuse perioodi vältel, oli ametnike palgakasv keskmise brutokuupalga kasvust oluliselt kiirem 2014. aastal. Pärast 2014. aastat ametnike palgakasv aeglustus ja palgad on kasvanud sarnases tempos keskmise brutokuupalgaga. Omavalitsuste ametnike palgakasv on paaril viimasel aastal olnud kiirem kui üldisel palgaturul.

Ametnike ebaregulaarsete lisatasude26 osakaal palgakuludest langes pärast majanduskriisi ja hakkas uuesti tõusma 2013. aastal.

"See näitab, et ebaregulaarsete lisatasude populaarsus kasvab juhtimisvõttena koos majanduslike võimaluste paranemisega. Möödunud aastal oli riigiametnike ebaregulaarsete lisatasude osakaal 4,6 protsenti palgakuludest ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuste ametnikel 6,1 protsenti," sedastab aruanne.

Hallatavates asutustes madalamad palgad

Hallatavate riigiasutuste keskmine bruto kuupõhipalk 2018. aastal oli 1316 eurot ja kuukogupalk 1457 eurot. Kogupalga kasv oli 2018. aastal 7,0 protsenti ehk 0,3 protsendipunkti võrra väiksem kui Eesti palgaturul tervikuna.

Kui vaadata eraldiseisvalt asutuste gruppe, siis on näha, et hallatavate riigiasutuste keskmisest oluliselt kõrgem on palgatase IT-asutustes. Samas jääb enamuse IT-asutuste palgatase maha erasektori IT-asutuste palgatasemest.

Kõige madalam on hallatavate riigiasutuste seas palgatase muuseumides. Samas toimus seal stabiilne palgatõus tulenevalt kultuuritöötajate palgafondi ennaktempos suurendamisest. 2018. aastal kasvas näiteks muuseumide keskmine bruto kuukogupalk 22,7 protsenti.

Avalikus sektoris töötas eelmisel aastal kokku 132 225 inimest. Neist avalikus teenistuses ehk riigi- ja kohalike omavalitsuste ametiasutustes töötas 27 569 teenistujat (20,9 protsenti). Avaliku sektori töötajaskond tervikuna on vähenemistrendis, aastaga vähenes ka avalik teenistus 2,5 protsenti ehk 720 teenistuja võrra.