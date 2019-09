"Need arutelud olid meil valimiste ajal, et juhul kui kõik läheb nii, siis kes võiks olla meie kandidaat. Laual oli neli kandidaati, nende hulgas ka võimalus, et võib-olla Jüri Ratas ise tahab hoopis minna, kas seda arutasime pikalt. Aga siis tuli ühine otsus, et Kadri [Simson] on väga hea kandidaat," rääkis Reps.

Saatejuht Indrek Kiisler küsis Repsilt, kes ERR-ile teadaolevalt ise Brüsselisse volinikuks minna soovis, kas tal ei olnud valus vaadata, kuidas Kadri Simson voliniku kohta vastu võtma sõitis.

"Ei, üldse ei olnud valus. Vastupidi. Ma arvan, et Kadri Simson sai endale väga väärika voliniku koha. Täiesti siiralt arvan, et väga hea tulemus. Ma arvan, et keegi ei kahtle, et Kadri on väga hea kandidaat," vastas Reps.