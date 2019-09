Pioneeripataljon rajas Pärnu jõele jooksusilla.

Teisipäeva õhtul kokku pandud moodulid lükati kolmapäeval üksteise otsa nagu legoklotsid, kinnitati, libistati veele ja nii sild muudkui kasvas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii pikka silda pole pioneeripataljon veel ehitanud. Tehtud on 130 meetri pikkust, aga Tori põrgu lähedal on 150 meetri pikkune sild.

"Jooksusilda ehitame LINC19 konverentsi raames, et toetada nende spordipäeva läbiviimist. Eile me lõpetasime moodulite ehitamise ja täna jätkame silla paigaldamist veekogule. See ei ole esimene kord, kui me sellist jooksusilda teeme - korduvalt teenistuse jooksul on seda saanud teha ja siiamaani ei ole see sild meid alt vedanud," selgitas 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni vaneminstruktor leitnant Sven Pruel.

Neljapäeval toimuval võistlusel on osa sillaehitajatest veel kohal ja igasugu ettevaatusabinõud on samuti tarvitusele võetud.

"Ma viin võistlejatele homme hommikul instruktaaži läbi ja me oleme ise ka kontrollijatena siin. Vaatame, et nad korralikult üle saavad. Lisaks tuleb päästeamet meid toetama, kes on olemas kahe paadiga ka jõe peal," rääkis Pruel.

Sillal tohivad inimesed liikuda kümnemeetrise vahega, niisiis kannab see korraga 15 inimest.