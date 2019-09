Pärnus Euroopa Liidu maaeluvõrgustiku 10. konverentsil, kus osales ka Gruusia esindus, oli koos korraldajatega kokku ligi 400 inimest. Selles, et kõik osalejaid sealt parima meeleoluga lahkuksid, oli oma roll spordipäeval, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Päeva korraldas Rohelise Jõemaa Koostöökogu. "See on ajalooline üritus - LINC 10. Alguse sai ta juba teisipäeval Pärnust. Täna me oleme imekaunis Toris, kuhu kõik Euroopa maaelu edendajad on tulnud kokku," rääkis koostöökogu juhatuse liige Kalev Kaljuste.

Võistlusalad olidki valitud sellised, et need võimalikult palju lõbu pakuksid. "Ma olen siiralt ja südamest tänulik. Mul on täna väljas vähemalt 50 vabatahtlikku alates Tori kooli õpilastest, Suure-Jaani bussiga toodi noored kohale, kes on meeskonnajuhid. Ma südamest tänan pioneeripataljoni kaitseväest ja Combimilli, kes tasuta andis kogu materjali," rääkis koostöökogu tegevjuht Aino Viinapuu.

Osa võistluse etappe toimus Tori hobusekasvanduses, kus tuli läbida kepphobuseparkuur. See tegi osalejaile palju nalja. Tõsisem tegevus oli hobuse kaariku ette rakendamine.