Samal ajal kasvas kontserni käive tunamulluselt 278 miljonilt eurolt 300,6 miljonile eurole. Seega oli aastakasv 8,1 protsenti, selgub Graanul Investi majandusaasta aruandest.

Müügimahust suurema osa ehk 85,9 protsenti moodustas puidugraanulite müük.

Suurem osa graanulitest ehk enam kui 90 protsenti eksporditi väljapoole Balti riike. Peamised sihtturud olid Suurbritannia, Taani, Holland ja Itaalia.

Elektri- ja soojusenergia müük moodustas 11,6 protsenti kogukäibest ning oli kokku 34,8 miljonit eurot. Aastakasv oli seejuures 18,4 protsenti. Elektrienergiat müüdi väljapoole gruppi peamiselt Lätis, enamik Eestis toodetud elektrienergiast tarbiti ara omatarbeks graanulitehastes.

Ühtlasi suurenes mullu ka kontserni konsolideeritud kulumieelne ärikasum EBIDTA, kasvades aastavõrdluses 20,1 protsenti 72, 8 miljoni euroni.

Kontserni puhaskasumit, mis küündis eelmisel aastal 51,2 miljoni euroni, mõjutas oluliselt ka sidusettevõtte AS-i Roger Puit metsa ümberhindlus, mis lisas ligi 10 miljonit eurot finantstulu.

Graanul Invest tootis 2018. aastal 1,76 miljonit tonni puidugraanuleid, mida oli 6,3 protsenti enam kui aasta varem. Eestis paiknevate tehaste toodang oli aruandeaastal 780 000 tonni, Lätis ja Leedus toodeti vastavalt 891 000 ja 89 000 tonni puidugraanuleid.

Kontserni kuus koostootmisjaama tootsid mullu 890 gigavatt-tundi soojusenergiat ehk 17 protsenti enam kui tunamullu. Kogu soojusenergia kasutati ära grupi graanulitehastes tooraine kuivatamiseks. Elektrienergia müüdi ka Läti võrku ja tarbiti olulises osas kontserni Eesti graanulitehastes.

Graanul Invest investeeris mullu kokku 32,9 miljonit eurot. Möödunud aasta olulisemad muutused kontserni struktuuris olid OÜ Graanul Biotech lisandumine ja osaluste suurenemine sidusettevotetes. Valga Puu OÜ soetas oma tegevuse laiendamiseks uue tütarettevõtte Dammix AS.

Tänavu ostis Graanul Invest Ameerika Ühendriikides puidugraanulitehase Texas Pellets pankrotivarad, tehinguga omandati Woodville'is asuv pelletitehas ja ettevõtte Port Arthuri sadamas asuva terminali varad.

Graanul Investi juhtkonna sõnul on kontserni müügikäibest suur osa kontsentreeritud väikese arvu klientide vahel, mille tulemusel ollakse avatud riskile, kui mõnega neist peaks ärisuhe katkema. "Puidugraanulituru omapäraks on suurema osa turumahu jagunemine vaheste suurte tarbijate vahel. Selle riski vähendamiseks püüame leida juurde uusi kliente ning pikemas perspektiivis välja arendada uusi ärisuundi, mille tulemusel see risk väheneks," tõdes juhtkond.

Kontsernis töötas mullu keskmiselt 429 töötajat, mida oli 71 võrra vähem kui 2017. aastal. Eestis töötas neist 212 ja välismaal 217 töötajat. Palgakulu jäi aga sisuliselt tunamullusele tasemele ehk 10,4 miljoni euro juurde, koos maksudega küündisid kontserni tööjõukulud 13,7 miljoni euronil.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele makstud tasu koos maksudega oli 1,2 miljonit eurot, aasta varem oli see 200 000 euro võrra suurem.

2018. aastal maksis kontsern dividende kokku ligi 13 miljonit eurot ja dividend aktsia kohta oli 0,722 eurot. Kontserni jaotamata kasum kasvas möödunud aasta lõpuks 192,3 miljoni euroni.

2003. aastal asutatud Graanul Investi peamised kolm tegevusvatdkonda on puidugraanulite tootmine ja müük, biomassist elektri- ja soojusenergia koostootmine ja metsamajandus.

Graanul Investi omanikfirmad on 50,6 protsendiga Raul Kirjanenile kuuluv OÜ Biofuel ja 39,4 protsendiga Anders Andersonile kuuluv OÜ Neoinvesteeringud.