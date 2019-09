Iiri peaminister tahab korraldada mais ennetähtaegsed valimised

Iiri peaminister Leo Varadkar ütles neljapäeval, et ta tahab korraldada 2020. aasta mais ennetähtaegsed valimised.

Varadkari sõnul oleks see "õige hetk", kuna selleks ajaks peaks olema lahenenud ka Brexitiga tekkiv piiriprobleem Ühendkuningriigiga.

"Me peaksime olema selleks ajaks taganud Brexiti leppe või juhtinud riigi läbi mitte-leppe (põhjustatud) halvima," edastas rahvusringhääling RTE peaministri sõnad.

Valimised toimuksid ka pärast 17. märtsi riigipüha ja Euroopa Liidu märtsi tippkohtumist, lisas Varadkar.

Iirimaast saab Euroopa Liidu riik, mida Brexit kõige rohkem mõjutab, kuna Iiri sõltub kaubandusest Ühendkuningriigiga rohkem kui ühelgi teisel EL-i riigil.

ÜK lahkumine EL-ist on kavandatud 31. oktoobrile, kuigi Briti seadusandjad tahavad selle edasilükkamist, kui peaminister Boris Johnsoni valitsus ei saavuta lahutuslepet. Brexiti kriisi keskmes on Iirimaa ja Põhja-Iiri piiri küsimus.

Alates 2016. aasta üldvalimistest on Varadkari erakond Fine Gael juhtinud vähemusvalitsust oma peamise rivaali Fianna Faili toetusel, mida juhib endine välisminister Michael Martin.

"Ma usun, et me suudame need valimised võita. Tegelikult, ma olen selles kindel," ütles Varadkar kohtumisel oma partei parlamendisaadikutega.

Peaminister võib igal ajal paluda presidendilt parlamendi laialisaatmist, kuid riigipeal on õigus keelduda.