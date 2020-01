"Valimised peetakse lauepäeval, 8. veebruaril," ütles ta Dublinis peetud kõnes, lisades, et palub president Michael D. Higginsil parlament laiali saata.

"Meil on kokkulepe Brexiti ja Põhja-Iirimaa osas," märkis ta, selgitades, et on olemas "võimaluse aken" saada uus valitsus enne märtsis peetavat järgmist Euroopa Ülemkogu.

Kuigi Briti peaminister Boris Johnson jõudis Brüsseliga kokkuleppele ning Suurbritannia peaks kuu lõpus EL-ist lahkuma, ei ole Brexit Varadakari sõnul "tehtud".

"Järgmine samm on rääkida läbi vabakaubanduslepe EL-i, sealhulgas Iirimaaga, et Ühenkuningriik kaitseks meie töökohti, ärisid, meie maakogukondi ja majandust," lisas ta.

Sisepoliitika sõltub neist kõnelustest, mis peaksid lõpule jõudma detsembris. Uus valitsus võimaldaks keskenduda neile kõnelustele täiel määral, lisas ta.

Valimiste korraldamine aprillis või mais võiks kaasa tuua pikaleveniva kampaania, mis tähendaks tähelepanu kõrvalejuhtimist ja võimalike otsuste edasilükkamist.

Veebruarikuised valimised leiavad aset enam kui aasta korralistest varem. Viimased üldvalimised 2016. aasta veebruaris tõi parlamendi, kus ühelgi erakonnal ei ole enamust.

Fine Gael võitis 153-liikmelises parlamendi alamkojas ehk Dail Eireannis 50 kohta, nende paremtsentristlik rivaal Fianna Fail 44 ja vasakpoolne Sinn Féin 23.

2016. aasta aprillis moodustas Varadkari Fine Gael Fianna Faili ja sõltumatute toel vähemusvalitsuse.

40-aastane Varadkar võttis Enda Kennylt peaministri ehk Taoiseachi ameti üle 2017. aasta juunis.

Arvamusuuringute kohaselt kujuneb valimistest tasavägine võitlus kahe peamise erakonna vahel.