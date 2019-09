EL: London ei ole endiselt teinud teostatavaid Brexiti-ettepanekuid

Juncker rõhutas Luxembourg'is toimunud kohtumisel, et seaduslikult teostatavate lahenduste pakkumine on Suurbritannia kohus, kui London soovib Iiri piiri kaitsemeetmest pääseda.

Sääraseid lahendusi ei ole veel pakutud, lisas ametkond.

Komisjoni teatel kinnitas Juncker kohtumisel komisjoni jätkuvat valmisolekut ja avatust uurida, kas võimalikud ettepanekud vastaksid varuplaani eesmärkidele.

Junckeri ja Johnsoni esimene silmast silma kohtumine olulist läbimurret ei toonud, kuid Downing Street nimetas kõnelusi konstruktiivseteks.

Lisaks Johnsoni ja Junckeri kõnelustele kohtusid esmaspäeval ka EL-i Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier ja Briti Brexiti minister Stephen Barclay.

Johnson on öelnud, et London ei nõustu lahutusleppega, mis sisaldab Iiri kaitsemeedet, ega lükka lahkumist 31. oktoobrilt edasi, isegi kui see tähendab leppeta lahkumist.

Juncker ja Johnson: Brexiti kõnelusi tuleb intensiivistada

Boris Johnson ja Jean-Claude Juncker leidsid esmaspäevasel kohtumisel, et Brexiti kõnelusi tuleb intensiivistada ning ametnikud peaksid kohtuma igapäevaselt, teatas Downing Street.

"Kohtumisel tõdeti, et arutelusid tuleb intensiivistada ning et kohtumised hakkavad peagi toimuma igapäevaselt," teatas Briti peaministri büroo pärast Luxembourg'is toimunud kohtumist.

Euroopa tööandjate lobi tegi üleskutse leppeta Brexit välistada

Euroopa tööandjate lobigrupp BusinessEurope manitses, et Ühendkuningriigi Euroopa Liidust leppeta lahkumine tuleb välistada, sest see oleks katastroof.

BusinessEurope'i direktor Markus Beyrer ütles esmaspäeval, et leppeta Brexit oleks erakordselt kahjulik EL-ile ja Ühendkuningriigile ning tooks kaasa tohutu kahju kodanikele ja ettevõtetele.

Beyrer lootis, et Johnson tuleb esmaspäeval välja uute variantidega leppega Brexiti saavutamiseks.

"Ebakindluse jätkumine järjekordse pikendusega pole kaugeltki ideaalne ega too lõplikku lahendust. Siiski tuleb katastroofilise leppeta lahkumise valguses seda varianti kaaluda, kui see on ajaliselt piiratud ja Ühendkuningriik annab selge tee leppeni jõudmiseks," ütles ta.