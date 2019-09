Saksa koalitsioon leppis kokku 40 miljardi euroses kliimapaketis

"Me leppisime kokku, et midagi tuleb teha, aga endiselt on lahtine, mis kuju see võtab," ütles üks anonüümne allikas kokkuleppe kohta Reutersile. Tema sõnul ei ole seni kokku lepitud, kui suur saab olema näiteks CO2 tonni hind kasvuhoonegaaside kärpimiseks.

Saksa valitsus kavatseb meetmetega välja tulla reedel, 20. septembril. Merkel on varem öelnud, et meetmed sisaldavad süiniku emiteerimise maksu, millest saadava tuluga hakatakse rahastama heitmete vähendamist.

Varasemalt on teada, et Merkeli paremtsentristid sooviks, et kliimameetmed ei kahjustaks Saksa ettevõtteid, sotsiaaldemokraadid soovivad aga rohkem kaitsta madalapalgalisi.

Meetmete hulgas peaks olema toetused elektriautode ostjatele, laadimispunktide võrgustiku ehitamine, teemaksude tõstmine rohkem saastavatele sõidukitele, hoonete kütteüsteemide efektiivsuse tõstmine ja lennupiletitele "rohelise maksu" kehtestamine.

Saksa koalitsioon koguneb enne meetmete väljakuulutamist veel neljapäeval, et viimased lahtised küsimused omavahel kokku leppida. Pakett hõlmab aastaid 2020 - 2023.