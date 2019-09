Sisekaitse reservi loomine nõuab nelja aastaga 20 miljonit eurot

Kuivõrd sisejulgeoleku tugevdamiseks on vaja arendada eriüksuste ja kiirreageerijate tegutsemisvõimet, suurendada ja uuendada varustust, tugevdada vastuluuret ja piirikaitset, parandada sisejulgeoleku asutuste ohtude ennetamise ja tõkestamise võimekust ning kasvatada üldist vastupanuvõimet kriisideks, tulebki luua sisekaitse reserv, põhjendas siseminister Mart Helme teisipäeval.

"Reserviste kaasataks eelkõige avaliku korra tagamisse juhul, kui on vajalik politseijõudude kohalolu suurendada ja tagada ülesannete täitmiseks rotatsioon. Sellised olukorrad oleksid näiteks massiliste korratuste ohjamine, elutähtsate teenuste objektide kaitsmine ja piirikaitse tugevdamine," ütles Helme.

Helme sõnul pole Eestis pragu võimekust, et tagada kord suuremate korratuste puhul või viia läbi suuremaid evakuatsioone.

"Kujutame korraks ette, et suure avarii tulemusena on vaja evakueerida kortermaju Lasnamäelt. Sellistel puhukudel on vaja tagada, et inimesed saaksid toidu, hügieenivahendid, valguse, sooja. Meil selleks praegu võimekust pole," märkis ta.

Siseministeeriumi asekantsleri Viola Murdi sõnul vajab sisejulgeolek lisajõudu ettenägematute ja suurte kriiside korral.

"Siseministeeriumi valitsemisalas on tavaolukorras toimetamiseks piisav võimekus olemas. Hädaolukordade nagu metsatulekahjude, tormide ja üleujutuste puhul kaasatakse partneritena kaitseväge, kaitseliitu ja vabatahtlikke. Mastaapsete kriisidega toimetulemiseks vajab sisejulgeolek aga lisajõudu," rääkis Murd.

Murdi sõnul peab reserv aitama toime tulla nii siseriiklike kriisidega kui ka välisriigi mõjutustegevuse toimel kasvavate olukordadega, nagu pronksiöö ning ka varjatud agressiooniga teise riigi poolt, nagu juhtus Ukrainas.

Kuivõrd tavaolukorras saadakse ka politsei ja päästeteenistustega hakkama ning uut professionaalset üksust pole mõtet luua, moodustatakse reserv, kuhu kaasatakse kaitseväeteenistuse läbinud isikuid, peamiselt sõjaväepolitsei ja jalaväe erialaväljaõppe läbinud reservväelasi, aga ka endiseid politseinikke ja sisekaitseakadeemia lõpetanuid.

Sisekaitse reservi järgmise nelja aasta (2020-2023) arvestuslik kulu on 19,7 miljonit eurot ehk ligi viis miljonit eurot aastas. Peamiseks kuluks on varustus, mis oleks sarnane piirivalve kiirreageerimisüksustele. Lisaks on vaja eelarvet väljaõppele ja PPAsse formeerimisvõimekuse loomiseks.

Reservi loomiseks tehtud taotluse riigieelarvesse peab kinnitama valitsus. Helme hinnangul on raha eraldamiseks "võimalused väga head".

Sisekaitse reservi formeerimise ja õppekogunemiste eest hakkab vastutama politsei- ja piirivalveamet (PPA).