Vandeadvokaat Tambet Laasik kirjutab Eesti lähisuhtevägivalla kohtupraktikast ja sedastab, et kogu süsteem on ohvri reaalse kaitsmise asemel suunatud sellele, et ohver lepiks sellega, et ta on ohver ja liiguks eluga edasi. Ohu ennetamise, kõrvaldamise ja ohvrite kaitsmise pool on aga süsteemis sama hästi kui olematu.