Ajaleht Lääne Elu avalikustas teisipäeval politsei- ja piirivalveameti (PPA) plaani kaotada Haapsalust merepäästeüksus. PPA valmisoleku ja reageerimise büroo juhtivkorrakaitseametnik Marge Kohtla ütles ERR-ile, et PPA-l on vaja rohkem inimesi oma avamerelaevastiku jaoks.

Kuna Haapsalu piirkonnas on olemas kõrgel tasemel vabatahtlik merepääste, siis loodetakse saada Haapsalu kutselise üksuse liikmetest lisajõudu PPA avamerelaevastiku alustele.

"Põhimõtteliselt me saame laevastikku inimesi juurde, laevastik saab olla rohkem merel ja tegelikult on laevastikku tulevikus siin piirkonnas ka rohkem näha ehk siis laevastik liigub ka siin piirkonnas tihemini tänu sellele, et meil on võimalik neid rohkem merel hoida," rääkis Kohtla.

Kohtla sõnul on PPA olnud aastaid olukorras, kus merel ei oldud nii palju kui peaks olema.

"Me tahame kindlasti teada seda, mis merealal toimub. Näiteks narkopakkide leidmine, kõik see. Meil on vaja teada, kust see tuleb, miks see tuleb ja kes sellega tegeleb. See on just see, milleks meil on vaja laevastikku tugevadada."

Kohtla tõi teise näite põhjanaabrite juurest, kus smuugeldati kolmandast riigist väikelaevaga riiki ligi 70 inimest.

"Ka selleks on meil vaja seda võimekust hoida, et me saaksime kontrollida ja välistada selliseid sündmusi," sõnas Kohtla.

Läänemaal peljatakse, et kui üksus kaldalähedaselt alalt ära kaob ja mereohutus jääb üksnes vabatahtlike õlgadele.

"Meil on piirkonnas olemas väga tugevad vabatahtlikud. See on ka üks põhjusi, miks Haapsalu kaalutlusele tuli. Meil on olemas vabatahtlikud, kes on siin 24/7 ja aastaringses valmisolekus. Teist sellist piirkonda Eestis meil ei ole ja kindlasti ka see, et need vabatahtlikud tegelevad ennetusega väga aktiivselt," sõnas Kohtla.

Millal Haapsalu merepäästeüksuse likvideerimine teoks saab, ei ole Kohtla sõnul veel otsustatud. Lääne Elu andmetel juhtub see sel pärast navigatsiooniperioodi lõppu.