PPA kaotas Haapsalu merepäästeüksuse

Politsei- ja piirivalveameti sõnul on ümberkorralduse taga soov leida lisajõudu oma avamerelaevastikule. Haapsalu kutselised merepäästjad on oodatud kandideerima laevastikku, kuid võivad jätkata kohalikus jaoskonnas ka maismaatööl. PPA hinnangul on Lääne-Eesti vabatahtlikud võimekad ja ohutus ei halvene. Patrullimine, mida vabatahtlikud teha ei või, jääb Kärdla merepäästeüksuse ja PPA avamerelaevastiku vastutada.

"Merepäästesündmusi on seal aastas kümmekond. Enamik neist on juhtumid, kus on lõppenud kütusevaru või on tehniline rike ehk siis me räägime mereabiteenusest," selgitas PPA mereturvalisuse grupi juht Marge Kohtla. "Vabatahtlikud on aastaringses valmisolekus, neile lisandub tegelikult ka veepäästevõimekus, mis on päästeametil, loomulikult on meil seal ka teised toetavad partnerid."

Mullu sügisel loodi siseministeeriumis merepääste tõhustamise töörühm. Sinna kutsuti ka vabatahtlike esindusorganisatsioonid, kuid mitte kohalikud ühingud nagu Lääne-Eesti vabatahtlik reservpäästerühm, mille õlgadele langeb alates maist suurem vastutus Haapsalu ümbruses.

Kohtla sõnul tutvustati Haapsalu vabatahtlikele võimalikke muutusi eelmisel aastal. Reservpäästerühma kinnitusel pole hiljem nendega asja arutatud ja lõplikust otsusest rääkiv pressiteade oli üllatav.

"Pressiteade on pressiteade, aga nüüd oleks vaja tegelikult istuda korraks laua taha maha, vaadata, millised on kutseliste tegevused, milline on meie tänane tegevus, milline on meie tänane võimekus ja siis saame alles rääkida üleandmisest vabatahtlikele," arvas Lääne-Eesti vabatahtliku reservpäästerühma liige Ahti Olesk.

Haapsalu kordoni üürilepingu lõpetamine tähendab PPA-le aastas ligi 60 000-eurost kokkuhoidu. Marge Kohtla sõnul suunatakse see raha laevastiku arendamisse. Siseministeeriumist öeldi, et Haapsalu ümberkorralduse põhjal saab näha, kas sarnast mudelit võiks rakendada ka kusagil mujal.