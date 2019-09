Belgia hävitajad saatsid Läänemere kohal Venemaa strateegilisi pommitajaid

Belgia hävitajad tegutsevad Leedust Šiauliaist.

Tegemist oli 3. septembrist Balti õhuturbemissioonil osalevate Belgia hävitajate esimese saatelennuga.

Vene kaitseministeerium teatas mõni tund hiljem, et pommitajaid saatsid nende teekonna vältel lisaks belglastele ka Taani, Poola, Soome ja Rootsi hävitajad.

Today two @BeAirForce #F16 of #NATO's #BAP mission intercepted two Russian #TU160 Blackjack and two Russian #SU27 Flanker above the Baltic Sea. It was the first scramble for the Belgian detachment which is safeguarding the Baltic airspace since the 3th of september. #WeareNATO pic.twitter.com/WK91ZvVTzU