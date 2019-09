Luik: Trump on muutunud NATO-t pooldavamaks

Kaitseminister Jüri Luik ütles, et varem NATO-t kritiseerinud USA president Donald Trump on muutunud alliansi suhtes pooldavamaks.

NATO peasekretär ja asepeasekretär tunnustavad USA presidendi Donald Trumpi survet liitlastele kaitsekulutuste tõstmiseks. Luik kinnitas "Välisilmas", et kaitsekulutuste teema on Trumpile väga südamelähedane, sest ta on sellest korduvalt rääkinud.

Luige hinnangul on Trumpi suhtumine NATO-sse paranenud.

"Minu arust on Trump - nii palju kui on kuulda erinevatest kohtumistest ja tema avalikest esinemistest - olnud NATO suhtes positiivne ja ta on ka väga positiivselt kirjeldanud iseenda rolli NATO muutumisel selliseks, et Euroopa rohkem kulutab kaitsele. Selles mõttes mulle tundub, et tema isiklik suhtumine on muutunud palju NATO-t pooldavamaks," rääkis Luik.

"Samas on selge, et kaitsekulutuste teema kuhugi ei kao. Kindlasti aasta lõpus tuleb see teema laua peale. Trumpi jaoks on siin oluline ka sisepoliitiline dimensioon, sest nagu kaubanduslepetega, nii ka sõjaliste lepete puhul on Trump öelnud, et tema arvates USA maksab liiga palju nendesse kokkulepetesse ja et partnerid, olgu nad Kagu-Aasias või NATO puhul Euroopas, peavad rohkem oma rahakotiraudu avama," lisas ta.

Luige sõnul on väga tähtis, et Eestil on juba pikemat aega kaitsekulutused olnud üle kahe protsendi sisemajanduse kogutoodangust (SKT). "Sellel on praktiline väärtus, aga ka väga suur poliitiline ja sümboolne väärtus," sõnas ta.