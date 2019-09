Helme: eelarveprojekti on päästjate ja politseinike palgatõus sisse kirjutatud

Siseminister Mart Helme (EKRE) ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis, et valitsuse eelarveprojektis on sees päästjate ja politseinike, aga ka mitmete teiste elualade palgatõus.

Helme rääkis infotunnis riigikogu liikmete küsimustele vastates, et eelarveläbirääkimised ei ole lõpule jõudnud ja lõpuks võtab eelarve vastu parlament, kes saab samuti ettepanekuid ja täiendusi teha. Seetõttu saab valitsus esitada riigikogule üksnes eelarveprojekti, mille riigikogu kiidab heaks.

"Selles eelarveprojektis on päästjate, politseinike, aga ka mitmete teiste elualade esindajate puhul palgatõusunumbrid sisse kirjutatud. Kui suured need numbrid on, seda ma teile praegu öelda ei saa, sest veel kord kordan: me ei ole nendes numbrites lõplikult kokku leppinud," lausus siseminister.

Ta lisas, et valitsus tegeleb palgatõusude küsimusega ja julgeb enda sõnul ennustada, et opositsiooni tabab ebameeldiv üllatus.

"Ma ei ütle teile seda numbrit, mille ma peaministrile lauale olen pannud. Võin teile öelda, et seda numbrit arutati eile hilisõhtul veel, seda numbrit arutati täna hommikul ja selle numbri arutamisega jätkatakse pärast infotundi. Ja lukku lüüakse see tõenäoliselt neljapäeval. Nii et see number on endiselt aktuaalselt laua peal," sõnas Helme.

Neljapäeval korraldab päästeala töötajate ametiühing Stenbocki maja ees piketi päästjate palgatõusu toetuseks. Ametiühingu teatel on keskmise palga kiire tõus nullinud ära sel aastal olnud päästjate palgatõusu positiivsed mõjud ning piketiga tahavad nad juhtida tähelepanu päästjate keerulisele olukorrale.

Päästeameti eelarve suurenes tänavu 20 protsendi võrra ja enamik sellest läks komandotasandi palkade tõusuks. Päästjate keskmine palk tõusis 1000 euroni.

Tänavu mai lõpus ütles peaminister Jüri Ratas, et tuleval aastal päästjate ja politseinike palk ei tõuse, sest eelarves pole selleks raha. Selle peale teatas päästjate ametiühing, et valitsus on neid petnud ja palkade paigalejäämine võib kaasa tuua töölt lahkumise laine.

Samuti tõid päästjad toona välja, et nende palga tõstmist Eesti keskmise tasemele on lubatud ka koalitsioonileppes.