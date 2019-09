Paunvere väljanäituse nunnukonkursi võiduviljade saladus peitub kanasõnnikus

Paunvere väljanäituse nunnukonkursi võit ja sellega kaasnenud peaauhind 50 000 eurosenti läks Tartumaale, Kiisa tallu, hiigelsuurte ja vägevate aedviljade eest, mille pererahvas kasutab viljadele rammu andmiseks kanasõnnikut.

"Meil on 20 munejat kana ja muud me ei pane, sest ise ka tarbime seda. Me väetist ei pane. Ja muud nippi seal ei olegi, rohid ja... Me elame siin lähedal ja igal aastal ma käin vaatamas ja mõtlen, et mul on kodus ilusamad ja suuremad, et sel aastal otsustasime tuua," räägib Paunvere väljanäituse nunnukonkursi võitja Ulvi Kiisk, kuidas võit tuli.

Mõni nunnukonkursi osaleja aga oli suutnud kasvatada oma nunnu isegi iseendast suuremaks - nii juhtus 40-kiloseks paisunud kõrvitsatega.

"Siin on need seemned. Ja nende seemntega saime kasvatada nii suured kõrvitsad. Need võtsime eelmisel aastal eelmise kõrvitsa seest ära," tutvustab nunnukonkursil osalenud Andreas Mäesalu, kes tunnistab, et ise ta oma nunnusid tõsta ei jaksa.

Nunnukonkursi osavõtt oli arvukas, nii nagu oli arvukas ka laadale sõitnute hulk. Igal aastal kogub Paunvere väljanäitusele umbes 20 000 külastajat, kes uudistavad ligi tuhande müüja laadale toodud erisugust kaupa, toidusaadustest käsitööni.

Paunvere väljanäitus toimus tänavu juba 22. korda.